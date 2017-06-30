Журналисты ТАСС победили в конкурсе Агентства стратегических инициатив

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Журналисты ТАСС стали победителями Всероссийского конкурса журналистских работ "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Церемония награждения финалистов прошла 29 июня в Москве.
По данным организаторов конкурса, в этом году в АСИ поступило рекордное количество заявок от соискателей – более 3,3 тыс. из всех субъектов РФ. Члены жюри утвердили список из 24 финалистов.
Среди победителей – руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, который занял первое место в номинации "Иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата". Победу ему принесла серия фотографий "Производство в России в 2016-2017 годах".
Журналист дальневосточного проекта ТАСС DV.land Филиппо Валоти Алебарди был награжден за работу "Обжигаться – уже привычное дело. Кто и почему выбирает рабочие профессии на Дальнем Востоке". Его публикация заняла первое место в специальной номинации "Кадровый вопрос" от Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
Всероссийский конкурс журналистских работ "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы" проводится АСИ с 2012 года. С 2015 года он охватил всю территорию России. Главная задача конкурса – привлечь внимание СМИ к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в России, успехам представителей бизнеса, а также выявить актуальные журналистские работы по этой теме. В этом году вознаграждение за первое место в каждой номинации составило 120 тыс. рублей.