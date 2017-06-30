ТАСС – генеральный информационный партнер фестиваля "УсадьбаJazz"

1 июля в подмосковной усадьбе Архангельское стартует "Усадьба Jazz" – одно из самых любимых музыкальных событий года для миллионов меломанов и самый известный за рубежом российский фестиваль джаза.

Ключевым событием фестиваля станет первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). В ее творчестве смешались джаз, r'n'b, соул, фанк и колдовской вокал в лучших традициях Нины Симон и Эллы Фицджеральд. Специальный сет также отыграет талисман "Усадьбы Jazz" Нино Катамадзе & Insight – грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные десять раз. Особую программу представит певец и телеведущий Алексей Чумаков. Выступления этих исполнителей пройдут в "Партере".

Главными звездами самой утонченной площадки фестиваля – "Аристократ" – станут норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Молваер (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Мидон, слепой от рождения, был провозглашен новой звездой джаза после дебютного выступления в шоу Дэвида Леттермана и прославился сотрудничеством с Шакирой, Хулио Иглесиасом и Херби Хенкоком. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представит программу "Джаз в бабочках", а легендарный саксофонист Алексей Козлов выступит со своей группой "Арсенал".

На сцене "Индикатор" перед публикой предстанут молодые артисты: Manizha, чей дебютный альбом Manuscript в этом сезоне занял первую строчку российского iTunes, екатеринбургская группа "Обе две" и москвичи "Цветочный 15". К ним присоединится российско-американская группа Pompeya и британская Ezra Collective.

Организаторы фестиваля позаботились и о детях – для них также разработана интересная программа. На площадке Jazz kids музыканты проведут интерактивные мастер-классы, где доступно расскажут о путешествиях джазовых ритмов – из Центральной Африки в Новый Орлеан, от танцевальных клубов Бразилии до цыганских таборов юга Франции. Уличные оркестры станут проводниками в мир ритма для всех желающих, а на сцене выступят финалисты детского музыкального конкурса фестиваля.

Помимо насыщенной музыкальной программы гостей фестиваля ждет обширная развлекательная программа.

Напомним, "Усадьба Jazz" – самый посещаемый и масштабный джазовый фестиваль на постсоветском пространстве, который проходит не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани и Сочи. На его сценах выступали самые известные и популярные зарубежные и российские исполнители – более тысячи музыкантов со всего мира.

Узнать подробную информацию о программе и участниках XVI Международного музыкального фестиваля "Усадьба Jazz" можно на официальном сайте http://www.usadba-jazz.ru/

Адрес фестиваля "Усадьба Jazz": музей-усадьба "Архангельское", Московская обл., Красногорский район, 5-й км Ильинского шоссе.