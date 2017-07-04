ТАСС и Синьхуа представят лучшие фотографии на выставке в Кремле

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Информационные агентства ТАСС и Синьхуа представят несколько десятков фотографий, на которых запечатлены наиболее яркие моменты сотрудничества России и Китая. Выставка "Взгляд в прошлое и будущее" развернута в Большом Кремлевском дворце и приурочена к визиту в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Начало активному сотрудничеству СССР и Китая было положено с образованием КНР 1 октября 1949 года. Советский Союз первым в мире официально признал КНР после ее провозглашения, о чем сообщил ТАСС. Снимки лучших фотографов двух стран, собранные в экспозиции, сделаны за последние несколько десятилетий.

Вместе строим и учимся

В 1949-1960 годах в Китае работали почти 30 тысяч советских специалистов, с их помощью были реализованы 156 крупных проектов, в том числе, были построены Аньшаньский металлургической завод, Первый автомобильный завод в Чанчуне, большой Уханьский мост через реку Янцзы. За проектирование и строительство моста отвечал советский ученый Константин Силин, который называл Китай своей второй Родиной. Советские специалисты принимали участие в строительстве дороги Ланьчжоу-Синьцзян, которая проходит по маршруту древнего Шелкового пути, в разведке полезных ископаемых в горах Циляньшань, в разработке нефтяных месторождений Китая. О тех стройках свидетельствуют фотографии "Советский специалист по разработке нефтяных месторождений изучает ситуацию с добычей нефти на скважине в Карамае", "Рабочие выезжают с Чанчуньского автозавода на только что сошедшем с конвейера автомобиле", "Советский геолог Кузнецова проводит топографические измерения" в горах Циляньшань.

Отец нынешнего председателя КНР - Си Чжунсюнь, который в 1959 году был назначен заместителем премьера Госсовета КНР, некоторое время курировал работу иностранных специалистов в Китае.

Отдельная страница российско-китайских отношений - сотрудничество в железнодорожной сфере. Нынешняя выставка проводится при поддержке ОАО "РЖД", компания выступила спонсором проекта. По инициативе СССР в послевоенное время на Китайской Чанчуньской железной дороге были организованы курсы по подготовке первых китайских железнодорожников, осуществлялись поставки необходимых материалов. Совместными усилиями советских и китайских специалистов были восстановлены главные железнодорожные магистрали Северо- Восточного Китая, открылась железнодорожная связь с СССР через станции Забайкальск и Гродеково.

Около 11 тысяч китайских инженеров, техников и квалифицированных рабочих и около тысячи ученых прошли обучение, научную подготовку и практику в СССР. Поэтому в экспозицию включены кадры, рассказывающие о визите китайских ученых на металлургический завод имени Сталина в Ленинграде, о совместной работе советских ученых и китайских студентов.

Российские специалисты не только учили, но и учились сами. В 1956 году по договору о научно-техническом сотрудничестве между Министерствами здравоохранения из СССР в Китай для освоения метода иглоукалывания была направлена группа врачей. Иллюстрация их работы - снимок "Советский врач из Ленинграда, прошедшая обучение методу иглоукалывания в Пекине, передает знания своим коллегам".

В вузах СССР и КНР обучались целые группы советских и китайских студентов. На выставке представлена фотография, сделанная 7 февраля 1957 года на перроне Ярославского вокзала, откуда на учебу в Китай отправилась первая группа из 56 советских студентов. Среди них, например, были ставшие выдающими китаистами Михаил Титаренко и Борис Мельниченко.

Объединяющая сила искусства

Серия снимков рассказывает о вехах культурного сотрудничества двух стран. В 1949-1957 г. г. Китай направил в СССР 11 художественных коллективов. Среди них были труппы китайского традиционного цирка, чжэцзянской оперы и оперного театра Шанхая. Советские артисты и деятели искусства также часто посещали КНР. С помощью отечественных специалистов в Китае были поставлены балеты "Лебединое озеро", "Жизель", "Корсар", а в 1956 под руководством советского хорового дирижера Джумашева в Пекине был организован первый детский хор Китая.

"Делегация китайских писателей на 3 съезде писателей СССР в Кремлевском дворце" (18 мая 1959), "Ансамбль песни и пляски Народно-освободительной армии Китая впервые выступает на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского" (12 декабря 1954), "Артисты балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета выступают перед работниками Шицзиншаньского металлургического завода" (11 октября 1957) - эти и другие моменты остались на фотографиях, представленных в Кремле.

Взгляд в будущее

Самые свежие снимки сделаны пару месяцев назад - 9 мая, когда потомки китайских героев войны стали участниками акции "Бессмертный полк" и пронесли фотографии своих дедов и прадедов, а китайская делегация побывала на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.