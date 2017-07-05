Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАСС

В Чеченской республике сегодня открылась первая парусная регата в истории региона – Кубок Кезеной-Ам 2017. Соревнования проходят в акватории одноименного высокогорного озера на границе Чечни и Дагестана и продлятся до 9 июля. На озеро, расположенное на отметке в 1870 метров над уровнем моря, в 10 легких и маневренных спортивных лодках класса SB20 выйдут 18 команд из России, Хорватии, Черногории, Германии, Республики Беларусь, Украины, Чехии и Новой Зеландии.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством соревнований. Журналисты напишут об основных этапах гонки и ее результатах. Для тех, кто собирается посетить регату, но мало знаком с парусным спортом, портал "Это Кавказ" разработал спецпроект "Свистать всех наверх!". На его странице http://yachting.etokavkaz.ru можно узнать, как устроена яхта, что нужно взять с собой на борт, и познакомиться со словарем начинающего яхтсмена.

Помимо спортивных мероприятий для участников и гостей регаты подготовлена обширная береговая программа: экскурсии в город Грозный и вокруг озера Кезеной-Ам, шоу-программа, приветственные ужины в дни открытия и закрытия в лучших традициях кавказского гостеприимства. Зрители гонок также смогут попробовать свои силы на воде во время мастер-классов для взрослых и детей.

В заключительный день регаты состоится суперфинал "Ахмат" на приз Правительства Чеченской Республики, участие в котором примут 6 лучших команд основных соревнований. Их призовой фонд составит 1,2 млн рублей, который в равных долях распределят между победителями и призерами парусной гонки. Завершится регата вручением переходящего Кубка Кезеной-Ам с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Организатор регаты – Федерация парусного спорта Чеченской Республики. По словам ее президента Хасана Хаджиева, "важно, чтобы яхтсмены России открыли для себя отличное место для гонок, а жители республики заинтересовались парусным спортом".

Тема Северного Кавказа всегда была в центре внимания ТАСС. В последние годы агентство активно расширяет свое присутствие в регионе. В 2014-м "Пиком ТАСС" была названа горная вершина Главного Кавказского хребта, а в 2015-м агентство открыло информационно-познавательный медиаресурс "Это Кавказ", на страницах которого представлено все самое лучшее и интересное, что есть в Дагестане и Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае. В 2016-м репортеры агентства побывали в двух масштабных фотоэкспедициях на Кавказе.