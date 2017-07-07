Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"

Справочная информация Новости агентства
7 июля, 16:09 UTC+3

Агентство расскажет о главных новостях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017" на своих информационных лентах и на сайте tass.ru, а также обеспечит работу пресс-центра "Иннопром-2017"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС / Донат Сорокин

Более 600 промышленных компаний представят свою продукцию на VIII Международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Ее главной темой в этом году станет "Умное производство".

На выставке компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые сегодня используют производители по всему миру. Свои экспозиции представят производители из 20 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Германия, Италия, Индия, Турция, Иран, Китай и Южная Корея. Страной-партнером "Иннопром-2017" в этом году является Япония.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра  "Иннопром-2017".

Работу выставки будут освещать журналисты экономической и региональной редакций, а также фоторепортеры ТАСС. Все сообщения агентства с мероприятия, опубликованные на сайте tass.ru, будут автоматически по RSS-каналу также публиковаться в разделе "Новости" официального сайта выставки.

Для удобства участников и гостей форума в месенджере Telegram по адресу https://t.me/presscenterinnoprom уже начал работать специальный канал пресс-центра "Иннопром-2017", в котором будет содержаться актуальная информация о графике и порядке работы выставки, анонсы предстоящих мероприятий, а также сообщения об изменениях деловой программы. Помимо этого, сотрудники ТАСС займутся подготовкой ежедневного дайджеста выставки для СМИ.

Кроме того, на "Иннопром-2017" будет работать видеостудия ТАСС, в которой пройдут съемки интервью с ключевыми спикерами форума.

Напомним, Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
3
В центре Луганска прогремел взрыв
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"
6
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
7
Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком
Темы дня
Реклама