ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"

Более 600 промышленных компаний представят свою продукцию на VIII Международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Ее главной темой в этом году станет "Умное производство".

На выставке компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые сегодня используют производители по всему миру. Свои экспозиции представят производители из 20 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Германия, Италия, Индия, Турция, Иран, Китай и Южная Корея. Страной-партнером "Иннопром-2017" в этом году является Япония.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра "Иннопром-2017".

Работу выставки будут освещать журналисты экономической и региональной редакций, а также фоторепортеры ТАСС. Все сообщения агентства с мероприятия, опубликованные на сайте tass.ru, будут автоматически по RSS-каналу также публиковаться в разделе "Новости" официального сайта выставки.

Для удобства участников и гостей форума в месенджере Telegram по адресу https://t.me/presscenterinnoprom уже начал работать специальный канал пресс-центра "Иннопром-2017", в котором будет содержаться актуальная информация о графике и порядке работы выставки, анонсы предстоящих мероприятий, а также сообщения об изменениях деловой программы. Помимо этого, сотрудники ТАСС займутся подготовкой ежедневного дайджеста выставки для СМИ.

Кроме того, на "Иннопром-2017" будет работать видеостудия ТАСС, в которой пройдут съемки интервью с ключевыми спикерами форума.

Напомним, Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус.