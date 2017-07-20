ТАСС выступит соорганизатором выездной сессии ПМЭФ

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Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив и Информационным агентством России ТАСС. Мероприятие состоится в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Главная цель бизнес-сессии — повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через действующие госпрограммы, познакомить с инструментами инвестирования в рамках работы существующих институтов развития, а также информировать бизнес об иных мерах господдержки, доступных предпринимателям в субъектах РФ.
Участники мероприятия смогут ознакомиться с действующими программами Агентства стратегических инициатив, РСПП, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Модератором сессии выступит заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.
Отдельное внимание во время выездной сессии будет уделено агрегатору мер государственной поддержки, о необходимости создания которого было заявлено ключевыми институтами развития в ходе ПМЭФ-2017. Сегодня институты развития оказывают субъектам поддержку инновационной и инвестиционной деятельности: созданы корпорации развития регионов, системы региональных венчурных фондов и много другое. Однако сложность поиска информации о конкретных мерах, доступных отдельно взятому предпринимателю, приводит к тому, что бизнес не пользуется открывающимися возможностями.