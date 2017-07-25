ТАСС – соорганизатор бизнес-сессии ПМЭФ-2018 в Карелии

В работе бизнес-сессии на тему "Регионы России: новые точки роста" приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель директора Фонда "Росконгресс" Шукур Исраилов, заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Андрей Соколов, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, председатель отделения "Опоры России" в Республике Карелия Андрей Фицев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

"Мы сделали уникальное мероприятие нового формата в Карелии. Наши предприниматели ознакомились с лучшими региональными практиками в области социально-экономического развития, передовыми инновационными и образовательными проектами, реализуемыми в стране и в регионах, получили качественные консультации у представителей крупнейших в стране институтов развития и напрямую пообщались с ведущими экспертами. Важно отметить, что площадка продолжит работать и после форума", — заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Одна из задач мероприятия — совершенствование у предпринимателей навыков использования инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагаемых институтами развития и инфраструктурными организациями. "Мы ведем работу с регионами и предпринимателями в сфере создания благоприятных условий для бизнеса, нацеленную на создание правоприменительной практики, ликвидацию избыточных барьеров, создание высококонкурентных условий ведения бизнеса как для иностранных компаний, так и — самое главное — для наших российских организаций. Важно — определить условия, при которых бизнесу будет комфортно работать", — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В ходе заседания ключевое внимание было уделено работе по созданию открытой общей коммуникационной платформы для сбора и представления информации о мерах господдержки для бизнеса. Принципиальная договоренность была достигнута в июне на ПМЭФ-2017. "Создание агрегатора мер поддержки будет выгодно всем. Малый и средний бизнес получит самую актуальную и полную информацию о мерах господдержки на едином ресурсе, государственные институты станут гораздо ближе к предпринимателям, значительно улучшится инвестиционный климат России. ТАСС готов помочь в реализации этого проекта, в том числе предоставляя технические возможности агрегатора открытых данных — платформу "ТАСС-Бизнес", — подчеркнул модератор сессии, заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Андрей Соколов.

Подводя итоги бизнес-встречи в Карелии, заместитель директора Фонда "Росконгресс" Шукур Исраилов отметил, что "выездные сессии ПМЭФ стали одним из ключевых элементов внутристранового продвижения государственных мер поддержки на базе важнейшей коммуникационной площадки страны, которой является Фонд "Росконгресс". Сегодня российским бизнесом не только признан, но и востребован данный формат. Такие мероприятия становятся ярким событием деловой жизни региона и способствуют улучшению бизнес-процессов по ряду параметров. Создаваемая коммуникационная площадка действительно становится своеобразной точкой роста для бизнеса в регионе".