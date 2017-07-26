Корреспондент ТАСС представил книгу стихов в Софии

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Сборник "Балканский блокнот" корреспондента ТАСС по Мурманской области, члена Союза писателей России Ильи Виноградова, изданный на русском и болгарском языках, включает посвященный Болгарии одноименный цикл стихотворений, а также избранные произведения разных лет, в том числе ранее не публиковавшиеся. Автор переводов – выпускница Литературного института им. Горького (Москва), член Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов и Союза ученых Болгарии Елена Алекова.
Презентация книги прошла в Российском культурно-информационном центре в Софии. На встречу с автором пришли живущие в Софии русские поклонники культуры, а также болгарские коллеги по литературному цеху и представители различных организаций, развивающих связи с Россией. Они отметили верность писателя традиционной школе русской поэзии и важность появления такой книги для поддержания и развития культурных связей между двумя странами.
Для Ильи Виноградова, пишущего не только стихи, но и прозу, это уже четвертая книга и первая, переведенная на иностранный язык. Презентация предыдущей книги – сборника стихотворений "Русский ген печали" – состоялась в Санкт-Петербургском Доме писателей.