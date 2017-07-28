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Фотовыставка "180 лет железным дорогам России" открылась в Туле

Справочная информация Новости агентства
28 июля, 17:40 UTC+3

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли выставку "180 лет железным дорогам России"

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© ТАСС / Александр Рюмин

Сегодня в Туле состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 150-летия открытия железнодорожного сообщения между Москвой и Тулой.

В рамках торжеств президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли на Московском вокзале Тулы фотовыставку "180 лет железным дорогам России". Это совместный проект информационного агентства России "ТАСС" и ОАО "РЖД".

Фотовыставка позволяет зрителям совершить своеобразное путешествие во времени. На выставке можно увидеть, как выглядела первая в стране Царскосельская железная дорога, связавшая в 1837 году Санкт-Петербург и Царское Село, и самые первые курсировавшие по ней паровозы; вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга конца 19-го века; строителей Транссиба и тяжелейшие условия, в которых всего за 25 лет от Москвы до Владивостока был проложен Великий сибирский путь протяженностью 9298 км. Также она рассказывает о трудовом подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, о масштабных проектах отрасли в послевоенное время – строительстве БАМа и электрификации Транссиба, открытии высокоскоростного движения и многом другом.

Также президент ОАО "РЖД" и глава Тульской области осмотрели Московский вокзал Тулы, на реконструкцию которого в 2017 году было направлено более 60 млн рублей, и посетили на станции Тула Отделенческую больницу, отмечающую в этом году 150-летний юбилей.

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