Объявлен прием заявок на Всероссийскую интернет-премию "Прометей-2017"

Организатором конкурса в этом году выступает ТАСС, генеральным партнером - международная промоутерская компания ACB.

"ТАСС всегда поддерживал премию как генеральный информаци­онный партнер, и вот уже второй год подряд мы выступаем ее организатором. "Прометей" – социальный проект ТАСС, основная цель которого – приносить пользу обществу, сделать жизнь вокруг про­ще и удобнее", – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев сообщил, что "с 1 августа и до 15 ноября все желающие могут подать заявки на участие в конкурсе. До конца ноября жюри будет оценивать конкурсантов, а в декабре в Москве пройдет церемония награждения лауреатов".

В этом году в конкурсе произошли существенные изменения. "Мы решили сократить количество номинаций. В некоторых случаях объединили 2-3 прежние номинации в одну объемную новую, некоторые по итогам прошлого года убрали совсем. Сейчас в премии будет девять основных номинаций и десятая свободная, куда могут подать заявки те, кто не нашел для себя подходящую категорию среди основных", – отметил Ражап Мусаев.

В этом году премия будет вручаться в номинациях "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение" и "Экономика и бизнес". Кроме того, ежегодно Оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но приносят пользу людям в своей отрасли.

Лауреатами прошлого года стали 25 проектов со всей России. Среди них – Московский физико-технический институт, сервис "Забрать домой", телеканал "Матч ТВ", проект Mail.Ru Group "Медиатор", Нижегородский институт прикладных технологий и ряд других проектов.

Церемония награждения лауреатов премии "Прометей-2017" состоится в начале декабря в Москве, в штаб-квартире ТАСС.

Заявки на участие в премии принимаются по адресу iprometheus.ru