Легкоатлетический центр может появиться в Калининграде на базе тренировочной арены ЧМ-2018Спорт 1 августа, 14:24
"Ак Барс" победил "Автомобилист" в первом матче Кубка губернатора Нижегородской областиСпорт 1 августа, 14:20
Объявлен прием заявок на Всероссийскую интернет-премию "Прометей-2017"Новости агентства 1 августа, 14:05
"Ростерминалуголь" с начала года отгрузил на экспорт 13,6 млн тонн угляТранспорт 1 августа, 13:55
Астраханские фермеры отмечают спрос на скороспелые и экзотические арбузыВ стране 1 августа, 13:50
Хуснуллин: программа реновации в Москве по масштабам достойна Книги рекордов ГиннесаМосква 1 августа, 13:49
"Швабе" повышает квалификацию персоналаНовости партнеров 1 августа, 13:49
УЕФА отменил решение о проведении матча ЛЕ между "Хайдуком" и "Брондбю" без зрителейСпорт 1 августа, 13:49
Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор с "ЕСЕ Русланд"Новости партнеров 1 августа, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Организатором конкурса в этом году выступает ТАСС, генеральным партнером - международная промоутерская компания ACB.
"ТАСС всегда поддерживал премию как генеральный информационный партнер, и вот уже второй год подряд мы выступаем ее организатором. "Прометей" – социальный проект ТАСС, основная цель которого – приносить пользу обществу, сделать жизнь вокруг проще и удобнее", – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев сообщил, что "с 1 августа и до 15 ноября все желающие могут подать заявки на участие в конкурсе. До конца ноября жюри будет оценивать конкурсантов, а в декабре в Москве пройдет церемония награждения лауреатов".
В этом году в конкурсе произошли существенные изменения. "Мы решили сократить количество номинаций. В некоторых случаях объединили 2-3 прежние номинации в одну объемную новую, некоторые по итогам прошлого года убрали совсем. Сейчас в премии будет девять основных номинаций и десятая свободная, куда могут подать заявки те, кто не нашел для себя подходящую категорию среди основных", – отметил Ражап Мусаев.
В этом году премия будет вручаться в номинациях "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение" и "Экономика и бизнес". Кроме того, ежегодно Оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но приносят пользу людям в своей отрасли.
Лауреатами прошлого года стали 25 проектов со всей России. Среди них – Московский физико-технический институт, сервис "Забрать домой", телеканал "Матч ТВ", проект Mail.Ru Group "Медиатор", Нижегородский институт прикладных технологий и ряд других проектов.
Церемония награждения лауреатов премии "Прометей-2017" состоится в начале декабря в Москве, в штаб-квартире ТАСС.
Заявки на участие в премии принимаются по адресу iprometheus.ru