ТАСС и РФФИ займутся популяризацией науки в российском обществе

Сегодня в ТАСС генеральный директор агентства Сергей Михайлов и председатель Совета РФФИ академик РАН Владислав Панченко подписали меморандум об информационном партнерстве между информационным агентством России «ТАСС» и Российским фондом фундаментальных исследований.

Стороны будут сотрудничать "в целях распространения научных знаний в обществе и популяризации деятельности РФФИ, в том числе по вопросам государственной поддержки молодых ученых в Российской Федерации, организации фундаментальных исследований в интересах ключевых субъектов российской экономики, поддержки научных исследований, направленных на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", – говорится в документе.

Кроме того, ТАСС и РФФИ подтвердили необходимость совместной реализации информационной политики, направленной на развитие технологической культуры и продвижение в обществе передовых достижений российских ученых. Это важный шаг в сторону формирования эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, а также развития наукоемкого бизнеса.

Являясь информационным партнером РФФИ, ТАСС будет взаимодействовать с фондом по вопросам сотрудничества с зарубежными научными организациями.