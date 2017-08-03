Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС и РФФИ займутся популяризацией науки в российском обществе

Справочная информация Новости агентства
3 августа, 19:03 UTC+3

ТАСС и Российский фонд фундаментальных исследований подписали меморандум об информационном сотрудничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

Сегодня в ТАСС генеральный директор агентства Сергей Михайлов и председатель Совета РФФИ академик РАН Владислав Панченко подписали меморандум об информационном партнерстве между информационным агентством России «ТАСС» и Российским фондом фундаментальных исследований.

Стороны будут сотрудничать "в целях распространения научных знаний в обществе и популяризации деятельности РФФИ, в том числе по вопросам государственной поддержки молодых ученых в Российской Федерации, организации фундаментальных исследований в интересах ключевых субъектов российской экономики, поддержки научных исследований, направленных на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", – говорится в документе.

Кроме того, ТАСС и РФФИ подтвердили необходимость совместной реализации информационной политики, направленной на развитие технологической культуры и продвижение в обществе передовых достижений российских ученых. Это важный шаг в сторону формирования эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, а также развития наукоемкого бизнеса.

Являясь информационным партнером РФФИ, ТАСС будет взаимодействовать с фондом по вопросам сотрудничества с зарубежными научными организациями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
3
Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина
4
Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
7
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама