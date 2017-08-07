Фотовыставка "180 лет железным дорогам России" открылась в Москве

Сегодня на Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка "180 лет железным дорогам России". Она приурочена к юбилею железнодорожной отрасли, который отмечается в этом году.

Данная экспозиция – совместный проект информационного агентства "ТАСС" и ОАО "РЖД". Ведущую новостную службу страны и крупнейшую транспортную компанию России связывают годы успешного сотрудничества. Особенно это касается исторических проектов – журналисты агентства, которому в этом году исполнится 113 лет, писали и готовили фоторепортажи практически обо всех событиях в стране с начала ХХ века.

– Работа железнодорожного транспорта всегда была в центре внимания ТАСС, не говоря уже о крупнейших стройках страны, в числе которых БАМ. Репортерами фотослужбы ТАСС создана настоящая летопись железнодорожной отрасли, запечатлевшая все этапы ее развития. Некоторые снимки этого уникального исторического архива представлены на выставке впервые, – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Фотовыставка "180 лет железным дорогам России" позволяет зрителям совершить своеобразное путешествие во времени. Здесь можно не только проследить эволюцию техники от паровой повозки до современных высокотехнологичных скоростных "Сапсанов" и "Аллегро", но и понять, насколько велика роль железных дорог в жизни нашего общества. Ведь до сих пор самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты страны связаны "с Большой землей" только стальными магистралями.

На выставке можно увидеть, как выглядела первая в стране Царскосельская железная дорога, соединившая в 1837 году Санкт-Петербург и Царское Село, и самые первые курсировавшие по ней паровозы; вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга конца XIX века; строителей Транссиба и тяжелейшие условия, в которых всего за 25 лет от Москвы до Владивостока был проложен Великий сибирский путь протяженностью 9298 км, и т. д. Также она рассказывает о трудовом подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны и о масштабных проектах отрасли в послевоенное время – строительстве БАМа и электрификации Транссиба, открытии высокоскоростного движения и многом другом.

В России железные дороги выполняли не только транспортную функцию. Железнодорожники строили жилье и больницы, дома культуры и школы, открывали спортивные секции и выполняли множество других задач. Поэтому на выставке представлены уникальные фотографии и царского вагона-церкви конца XIX века, и современного передвижного консультативно-диагностического центра "Академик Федор Углов", и детской железной дороги, благодаря которой юное поколение может познакомиться с железнодорожными профессиями, а также инновационные поезда-выставки и т. д.

Напомним, первыми фотовыставку "180 лет железным дорогам России" увидели пассажиры Тулы 28 июля текущего года. В торжественной обстановке на Московском вокзале Тулы ее открыли президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Планируется, что в дальнейшем фотовыставка будет показана и в других регионах России.