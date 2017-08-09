Фестиваль христианской культуры на Корфу пройдет при информподдержке ТАСС

Второй Международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия – Греция. Вместе сквозь века" пройдет с 10 по 15 августа на греческом острове Корфу. В этом году он приурочен к 200-летию со дня преставления святого праведного воина – адмирала российского флота Федора Ушакова, освободителя Корфу и Ионических островов.

Россию и Грецию связывают многие столетия дружбы и взаимопомощи. Культурные и религиозные связи двух стран найдут свое яркое отражение в событиях фестиваля, информационным партнером которого выступает ТАСС. Агентство расскажет о самых интересных его мероприятиях, а также представит фотовыставку "Владимир Путин: штрихи к портрету". Для экспозиции было отобрано 90 уникальных снимков из архива ТАСС, которые рассказывают о работе и жизни российского лидера, начиная с 2000 года, когда Владимир Путин впервые был избран президентом страны.

В первый день фестиваля состоится торжественная закладка аллеи Памяти и Дружбы у памятника Федору Ушакову. Жители Корфу с любовью берегут память о прославленном русском адмирале, который известен тем, что не проиграл ни одного морского сражения. Именно штурм русской эскадры под командованием Ушакова в марте 1799 года завершил освобождение Ионических островов от французских войск.

По традиции главным событием фестиваля станет гала-концерт, который пройдет 11 августа, в день памяти Святителя Спиридона, на главной площади города Керкира. Зрителей ждут выступления Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, хора воспитанниц Николо-Сольбинского женского монастыря "Сольба", участников и лауреатов международных конкурсов и фестивалей.

Среди других заметных событий фестиваля – показ короткометражных фильмов о России, историческая выставка "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков", мастер-класс по игре в Городки, организованный при поддержке "Федерации городошного спорта России", а также выставка-ярмарка "С любовью из России", где будут представлены изделия ручной работы, изготовленные в Николо-Сольбинском женском монастыре.

Организаторами фестиваля, который призван способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Грецией, выступают Центр культурного сотрудничества им. Святителя Спиридона Тримифунтского и Мэрия города Керкира. Мероприятие пройдет при поддержке МИД РФ, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по туризму, Русской православной церкви, Муниципалитета города Керкира, Императорского Православного Палестинского Общества.