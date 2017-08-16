Деятельность Российской книжной палаты будет представлена на выставке в Ашхабаде

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Деятельность Российской книжной палаты будет представлена на выставке в АшхабадеНовости агентства 16 августа, 17:38
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Сегодня в Ашхабаде открылась XII Международная книжная выставка-ярмарка "Книга – путь сотрудничества и прогресса".
Российская Федерация представлена на мероприятии национальным стендом "Книги России". Как сообщила Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), выступающая организатором площадки, "в фокусе – Год экологии в России, спорт и олимпийское движение, 300-летие Астраханской губернии в составе РФ, 100-летие Российской книжной палаты".
В нынешнем году в ашхабадской выставке участвуют 35 российских организаций, занимающихся издательской, полиграфической, образовательной, информационной деятельностью и книгораспространением. В их числе Российская книжная палата – филиал ТАСС.
Деловой программой мероприятия предусмотрено проведение научно-практической конференции, тематических лекций и семинаров. В частности, одним из основных событий книжной выставки-ярмарки станет научно-практическая конференция "Книга – путь сотрудничества и прогресса". Президент АСКИ Константин Чеченев выступит с докладом о состоянии книжной отрасли в России.
Исполнительный директор РКП Павел Зотов расскажет о деятельности Российской книжной палаты, отмечающей в 2017 году свое 100-летие, ее истории и национальных стандартах в области книгоиздания.
С целью укрепления культурных и межнациональных связей пройдет семинар по практике издания книг на национальных языках, в котором также примут участие представители российской делегации.
В рамках тематических мероприятий на российском стенде можно будет увидеть красочную презентацию "300 лет на службе России", приуроченную к 300-летию Астраханской губернии. Об исторических корнях события расскажет директор ИД "Астрахань" Андрей Семенчук, он также продемонстрирует книжные новинки региона.
В честь Года экологии будет организована книжная экспозиция, посвященная природному наследию нашей страны. Ее представит директор Московского дома книги Надежда Михайлова.
В поддержку V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре 2017 года в Ашхабаде, на российском стенде разместится тематическая выставка, посвященная русскоязычным изданиям о спорте и олимпийском движении.
Завершится программа работы российского стенда традиционной передачей книжной экспозиции в Туркменскую государственную издательскую службу.
Отметим, национальный стенд России на ашхабадской книжной выставке-ярмарке организован АСКИ при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
XII Международная книжная выставка-ярмарка продолжит свою работу до 18 августа.