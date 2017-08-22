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Определился первый призер конкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока"

Справочная информация Новости агентства
22 августа, 14:07 UTC+3

Члены экспертного жюри отсмотрели более тысячи снимков, присланных фотографами со всей России

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© Марк Подрабинек

Столичный фотограф Марк Подрабинек стал первым призером промежуточного этапа фотоконкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока". Фотография "Шаманский обряд на льду Байкала", сделанная им в феврале 2017 года на острове Ольхон в Иркутской области, признана самой интересной с точки зрения техники исполнения. За свою работу автор получит памятный подарок – карту памяти для профессиональной фото-и видеоаппаратуры.

Комментируя снимок Марка Подрабинека, член жюри и амбассадор Sony фотограф Сергей Гаврилов отметил, "чтобы сделать такую фотографию, нужны творческие способности и техническая подкованность, когда человек четко знает, как, управляя камерой и настройками камеры, получить четкий результат". Подробно прочитать мнение эксперта можно на сайте "Это Кавказ".

Напомним, фотоконкурс "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" стартовал 13 июля. В настоящий момент в адрес его организаторов – порталов "Это Кавказ" и Dv.land поступило более 400 заявок и прислано свыше тысячи работ из самых разных уголков России: Тюмени, Ялты, Йошкар-Олы, Курской, Московской и Мурманской областей, Владивостока, Дагестана, Камчатки и т.д. В их числе снимки, рассказывающие о быте народов Крайнего Севера, зарисовки из высокогорных районов Северного Кавказа, удивительные по красоте природные явления – грозовое небо и молнии над Владивостоком и северное сияние в Мурманске, фотографии животных и многие другие.

Напомним, прием заявок и фотографий на конкурс "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" продлится до 13 ноября. В нем могут участвовать как фотографы-любители, так и профессионалы. Условия простые: каждый автор может отправить не более 5 снимков, сделанных на территории России. Работы должны соответствовать одной из семи тематических категорий: пейзаж, городские зарисовки, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи. Присылать фотографии нужно на e-mail: photokonkurs2017@tass.ru. В письме необходимо указать свои контактные данные (ФИО и телефон), название снимка, место и дату съемки.

Главный приз конкурса — фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7M2 Kit (28−70). Помимо этого, ежемесячно присуждаются спецпризы за лучшее техническое исполнение фотографии. Редакции проектов "Это Кавказ" и DV.land также назовут своих победителей.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и призовым фондом можно на сайте http://photokonkurs2017.tass.ru.

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