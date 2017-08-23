ТАСС – генеральный информационный партнер международного форума "Армия-2017"

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Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером форума, рассказывая о его главных событиях на своих новостных лентах, на сайте tass.ru, а также в репортажах фотослужбы ТАСС. Кроме того, на форуме работает выставочная студия ТАСС, гости которой могут познакомиться с информационными продуктами агентства.
Напомним, третий Международный военно-технический форум "Армия-2017" открылся 22 августа в подмосковной Кубинке. Мероприятие, которое проходит под эгидой Министерства обороны РФ, продлится до 27 августа.
По данным организаторов форума, экспозиция насчитывает более 40 тематических разделов, где демонстрируются самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники. Свои разработки и технологии в сфере обороны и безопасности представляют более 1200 предприятий и организаций, демонстрируя в общей сложности почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения. Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превышает 300 тыс. кв. м.
С 25 по 27 августа форум будет открыт для массового посещения. В эти дни пройдет военное шоу "Вежливые люди" с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрители увидят "танковый балет" и высший пилотаж в исполнении летных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и других.
Прочитать более подробную информацию о форуме и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте "Армия-2017".