Фестиваль Skolkovo Jazz Science пройдет при информподдержке ТАСС

Второй музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Science пройдет 26 августа в инновационном центре "Сколково". Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным партнером мероприятия.

Главные события фестиваля развернутся на двух сценах – Classic Stage и Young Blood Stage. В этом году здесь выступят 10 музыкальных коллективов и артистов, представляющих самую широкую палитру направлений: от классических джазовых стандартов до New Urban Jazz.

Ключевым событием фестиваля станет выступление специальных гостей: британского музыканта Azekel, записавшего композиции с легендарными Massive Attack и Gorillaz, а также пятикратного номинанта премии Grammy пианиста Кристиана Сандса (США) со своим трио. Традиционным хедлайнером праздника выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, который представит совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой.

Отличительная черта Skolkovo Jazz Science – сочетание музыкальной и научной программ. На площадках фестиваля и в лектории "Сколково" пройдут дискуссии мировых экспертов в области науки и технологий, которые затронут самый широкий спектр тем – от космоса и нейробиологии до будущего культуры и медиа. В рамках научной программы на Classic Stage вместе с доктором наук по физиологии и теории языка, членом-корреспондентом РАО Татьяной Черниговской выступит литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский.

Фестиваль в "Сколково" подготовил обширную интеллектуальную программу для всей семьи. Взрослых и юных гостей Skolkovo Jazz Science ждут головоломки, тактические игры, интерактивная площадка с деревянным конструктором, научный буфет, лаборатория звука и экспозиция artscience-объектов.

Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте фестиваля http://www.skjazz.ru.