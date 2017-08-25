Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль Skolkovo Jazz Science пройдет при информподдержке ТАСС

Справочная информация Новости агентства
25 августа, 12:16 UTC+3

В числе специальных гостей фестиваля – британский музыкант Azekel и пятикратный номинант премии Grammy пианист Кристиан Сандс со своим трио

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС / Михаил Джапаридзе

Второй музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Science пройдет 26 августа в инновационном центре "Сколково". Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным партнером мероприятия.

Главные события фестиваля развернутся на двух сценах – Classic Stage и Young Blood Stage. В этом году здесь выступят 10 музыкальных коллективов и артистов, представляющих самую широкую палитру направлений: от классических джазовых стандартов до New Urban Jazz.

Ключевым событием фестиваля станет выступление специальных гостей: британского музыканта Azekel, записавшего композиции с легендарными Massive Attack и Gorillaz, а также пятикратного номинанта премии Grammy пианиста Кристиана Сандса (США) со своим трио.  Традиционным хедлайнером праздника выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, который представит совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой.

Отличительная черта Skolkovo Jazz Science – сочетание музыкальной и научной программ. На площадках фестиваля и в лектории "Сколково" пройдут дискуссии мировых экспертов в области науки и технологий, которые затронут самый широкий спектр тем – от космоса и нейробиологии до будущего культуры и медиа. В рамках научной программы на Classic Stage вместе с доктором наук по физиологии и теории языка, членом-корреспондентом РАО Татьяной Черниговской выступит литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский.

Фестиваль в "Сколково" подготовил обширную интеллектуальную программу для всей семьи. Взрослых и юных гостей Skolkovo Jazz Science ждут головоломки, тактические игры, интерактивная площадка с деревянным конструктором, научный буфет, лаборатория звука и экспозиция artscience-объектов.

Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте фестиваля http://www.skjazz.ru.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 человек
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера
6
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама