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О шахтерах, сталеварах и истории железных дорог России расскажут спецпроекты ТАСС

Справочная информация Новости агентства
28 августа, 17:55 UTC+3

Сразу три спецпроекта, приуроченных к 70-летию учреждения профессионального праздника Дня шахтера, 25-летию сталелитейной компании ЕВРАЗ и 180-летию железных дорог России, открыл ТАСС в августе

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© ТАСС

ТАСС открыл сразу три новых спецпроекта, посвященных людям труда и их профессиям – шахтерам, металлургам и железнодорожникам.

"Год шахтёра" – так называется проект, приуроченный к 70-летию учреждения Дня шахтера – главного профессионального праздника угольной столицы России – Кузбасса. Открывает проект развернутое интервью с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, возглавляющим регион более 20 лет. Главными участниками проекта стали настоящие герои труда, люди, всю жизнь прожившие в регионе и посвятившие себя работе на предприятиях угольной отрасли: горнорабочий Владимир Березовский, проходчик Павел Михеев, бурильщик Айдар Тимербулатов, спасатель Евгений Александров, потомственный шахтер, ветеран Кузбасса Михаил Найдов, директор филиала "Бачатский угольный разрез" ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" Николай Приезжев, эколог Андрей Куприянов, ученый Владимир Удовицкий и скульптор Игорь Суворов. Накануне юбилея журналисты ТАСС встретились с ними и записали их рассказы о жизни и профессии.

О людях самых разных профессий – шахтерах и рударях, водителях и машинистах, горновых и сталеварах, инженерах и экологах, работающих на предприятиях одной из крупнейших металлургических компаний мира – ЕВРАЗе – рассказывается в спецпроекте "Сильнее стали". Он приурочен к 25-летию образования компании, знакомит не только с ключевыми специальностями и географией ЕВРАЗа, но и с продукцией, которая выпускается на его предприятиях.

К юбилею железнодорожного транспорта, который отмечается в этом году, ТАСС и ОАО "РЖД" подготовили спецпроект "180 лет железным дорогам России". Он посвящен важнейшим этапам истории отрасли, интересным фактам и достижениям железных дорог России начиная с 1837 года и до сегодняшнего дня. В основу проекта легли десятки архивных и современных фотографий ТАСС. Они позволяют не только совершить своеобразное путешествие во времени и проследить эволюцию техники от паровой повозки до современных высокотехнологичных скоростных "Сапсанов" и "Аллегро", но и понять, насколько велика роль железных дорог в жизни России.

Напомним, интернет-аудитория ТАСС сегодня превышает 15 млн пользователей. Особой популярностью на сайте tass.ru пользуется раздел Спецпроекты, в котором размещены материалы в формате лонгрида. Здесь всегда можно найти интересные публикации, посвященные самым разным темам: от истории строительства и функциональных особенностей стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге, до истории Отечественной войны 1812 года «Когда пришел Наполеон» и достопримечательностей Крыма в формате 360°.

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