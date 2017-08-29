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ТАСС – генеральный инфопартнер международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520"

Справочная информация Новости агентства
29 августа, 16:14 UTC+3

Впервые на выставке покажут восстановленный паровоз серии "Ь" производства 1897 года

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© ТАСС / Сергей Бобылев

VI международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" пройдет с 30 августа по 2 сентября в подмосковной Щербинке. Современная коммуникационная площадка для встречи лидеров железнодорожной отрасли традиционно соберет представителей пространства "широкой" колеи – 1520 мм, объединяющей страны СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии.

В этом году мероприятие выйдет на новый уровень: площадь экспозиции увеличится до 8 тыс. кв. метров, а количество натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры достигнет 150 единиц – на 41 больше, чем на прошлой выставке. Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным инфопартнером салона.

Одно из ключевых событий "ЭКСПО 1520" – динамическая экспозиция, в ходе которой посетители вживую увидят как современную, так и ретро-технику. Впервые в демопоказе будет участвовать восстановленный паровоз серии "Ь" производства 1897 года, который был отремонтирован с соблюдением технологий завода-изготовителя и правил окраски XIX века. Кроме того, дважды в день желающие смогут прокатиться на электропоезде "Москва", который в этом году ввел в эксплуатацию Московский метрополитен.

Помимо выставки, для участников и специалистов подготовлена обширная деловая программа. В рамках международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты" состоится ряд дискуссий и круглых столов по вопросам развития технологий связи на железнодорожном транспорте, разработки инновационных продуктов, ресурсосбережения и другим актуальным темам. Ожидается, что посетителями "ЭКСПО 1520" станут свыше 25 тыс. человек, в числе которых около 2 тыс. участников деловой программы.

Напомним, в 2017 году отмечается 180-летие железных дорог России, и ТАСС уделяет особое внимание освещению этой темы. В юбилейный год агентство совместно с ОАО "РЖД" подготовило ряд проектов, которые рассказывают о создании и развитии отечественной железнодорожной отрасли. В их числе – организация фотовыставок, а также выпуск фотоальбома, отражающего роль железных дорог в истории и современной жизни страны.

Прочитать подробную информацию об "ЭКСПО 1520" и ознакомиться с программой салона можно на сайте http://expo1520.ru/2017/ru/.

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