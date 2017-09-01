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Исторические фотографии ТАСС украсят Москву ко Дню города

Справочная информация Новости агентства
1 сентября, 15:59 UTC+3

В рамках юбилейных торжеств, приуроченных к 870-летию Москвы, агентство ТАСС и правительство Москвы подготовили ряд уличных фотоэкспозиций, посвященных истории города

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© ТАСС

1 сентября в столице начинается масштабный городской фестиваль "Москва-870. Город, где создается история". Ко Дню города информационное агентство России ТАСС и столичное правительство подготовили уличные фотоэкспозиции, рассказывающие об истории города и знаменитых москвичах.

Идея первого фотопроекта – игры-головоломки "Фотоистория Москвы" – с помощью архивных фотографий ТАСС в игровой форме показать жизнь Москвы в разные десятилетия ХХ века, а также проверить, насколько хорошо жители и гости столицы знают главный город страны.

На главных центральных площадках и в ряде столичных районов появятся специальные игровые конструкции с пазлами, передвигая которые можно будет собрать одну из исторических фотографий. Подсказкой в игре будут служить аннотация к изображению.

Всего для проекта было отобрано 40 тематических снимков из архива крупнейшей в России и СНГ фотослужбы ТАСС. Они рассказывают о разных сторонах жизни и страницах истории города. Это и зарисовки со столичных улиц, город и его жители в годы Великой Отечественной войны, строительство метро и новых зданий, достопримечательности, быт москвичей, события мирового масштаба и другие.

Еще один выставочный проект агентства и правительства Москвы посвящен выдающимся москвичам и их достижениям. В его основе также уникальные документальные кадры из коллекции фотослужбы ТАСС. Ключевые темы этой экспозиции – "Москва покоряет", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает", "Москва ставит рекорды".

Будучи столицей России, Москва является крупнейшим интеллектуальным центром страны. Достижения московских ученых, архитекторов, конструкторов, деятелей культуры, спортсменов становились вехами в российской и общемировой истории. Имена великих москвичей – театрального режиссера и педагога Константина Станиславского, основоположника абстракционизма Василия Кандинского, лучшего футбольного вратаря XX века Льва Яшина, одной из самых титулованных спортсменок планеты – синхронистки Светланы Ромашиной и многих других хорошо известны во всем мире.

Напомним, 1 сентября 2017 года информационному агентству России "ТАСС" исполнилось 113 лет. На протяжении длительного времени крупнейшая новостная служба страны тесно сотрудничает с правительством Москвы, предоставляя уникальные исторические снимки для оформления города в дни торжеств и проведения тематических фестивалей.

Подробно ознакомиться с программой празднования Дня города можно на сайте "Московские сезоны".

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