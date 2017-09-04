ТАСС – официальное фотохост-агентство Восточного экономического форума

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Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский (г. Владивосток).
Фотобанк ВЭФ-2017 уже открыт по адресу forumvostok2017.tassphoto.com/. Мультимедийный сервис ТАСС позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех открытых для прессы мероприятий форума.
В настоящее время сервис содержит снимки, рассказывающие о подготовке ВЭФ-2017, архивные кадры с мероприятий прошлых лет и видов Владивостока.
В дни работы Восточного экономического форума фоторепортажи журналистов ТАСС будут систематизированы в фотобанке по разделам: "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия" и "Из жизни форума".
Обязательное условие использования снимков фотобанка в профессиональной деятельности – ссылка на Восточной экономический форум.
Узнать подробную информацию о программе и участниках ВЭФ-2017 можно на сайте мероприятия https://forumvostok.ru/.