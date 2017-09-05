Агентство ТАСС обеспечит комплексную информационную поддержку ВЭФ-2017

6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский начинает работу Восточный экономический форум (ВЭФ-2017).

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

На сайте ТАСС начал работать спецпроект "Восточный экономический форум" (tass.ru/vef-2017), который содержит программу и будет аккумулировать все новостные сообщения и фоторепортажи журналистов ТАСС с полей форума. Здесь же находится раздел "Инвестпроекты", где можно ознакомиться с инвестпроектами компаний и регионов, представленными на форуме.

С 6 сентября начнет работать новый информационный сервис "Summary", разработанный ТАСС в партнерстве с фондом "Росконгресс". Он позволит получать краткое аналитическое обобщение всех содержательных дискуссий Восточного экономического форума. Сервис будет доступен на русском и английском языках в официальном мобильном приложении "ВЭФ’17", на сайте Восточного экономического форума, а также в спецпроекте ТАСС, посвященном форуму.

На стенде ТАСС (корпус В, 6 уровень) открылась студия, где журналисты агентства будут записывать интервью с руководителями федеральных министерств и ведомств, региональными чиновниками, представителями крупнейших российских и зарубежных компаний.

Все ключевые события и заявления спикеров найдут отражение на главной ленте агентства – "Единой новостной ленте", а также в тематических информационных продуктах ТАСС.

Сервис фотохостинга даст возможность бесплатно просматривать и скачивать в высоком разрешении фоторепортажи журналистов ТАСС со всех мероприятий ВЭФ-2017, открытых для прессы. Фотобанк форума находится по адресу http://forumvostok.tassphoto.com.

ТАСС выступит модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017. Для более эффективного продвижения перспективных идей и разработок ТАСС впервые предоставил коучинговую поддержку руководителям проектов, которые будут представлены на форуме. В программу выступлений вошли также презентации проектов-победителей конкурса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В рамках деловой программы Восточного экономического форума ТАСС и Агентство стратегических инициатив выступят соорганизаторами панельной дискуссии "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока: диалоги с лидерами территорий". Кроме того, заместитель главного редактора ТАСС Глеб Брянский выступит модератором дискуссии, посвященной проблемам демографической политики "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?" Его собеседниками станут министр здравоохранения России Вероника Скворцова, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов, президент "Ростелеком" Михаил Осеевский и другие.

Узнать подробную информацию о программе и участниках ВЭФ-2017 можно на сайте мероприятия https://forumvostok.ru/.