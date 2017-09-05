Российская книжная палата примет участие в Московской книжной выставке-ярмарке на ВДНХ

6-10 сентября на ВДНХ пройдет 30-я юбилейная Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). В ней примут участие более 600 издательств из 39 стран мира, в том числе из России. За пять ярмарочных дней на 12 тематических площадках пройдет более 700 мероприятий. Генеральным информационным партнером выставки выступит информационное агентство России "ТАСС".

Одним из ключевых участников ММКВЯ-2017 станет филиал ТАСС Российская книжная палата (стенд F-11, зал А), отмечающая в этом году свое 100-летие. РКП стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и бессрочного хранения произведений печати. Сегодня Российская книжная палата – крупнейший государственный научный и методический центр книжного дела в России, осуществляющий контроль за исполнением закона "Об обязательном экземпляре документов".

Как рассказала директор Российской книжной палаты Елена Ногина на пресс-конференции в ТАСС, на выставке впервые будут показаны уникальные печатные издания из архива Национального фондохранилища РКП. "В нашем национальном фонде хранения более 80 млн единиц хранения. На выставке мы хотим открыть архивы и показать некоторые виды изданий. Так как год нашего рождения 1917-й, мы будем показывать издания 1917 года, – сказала Ногина. – Мы разделили то, что вам покажем, на несколько коллекций – главные книги для отечественной истории, журналы и газеты 1917 года. Также в честь 870-летия Москвы мы подобрали ретроиздания, которые характеризуют нашу столицу – приглашения, меню ресторанов, афиши – самые разные вещи".

В дни работы ММКВЯ будет демонстрироваться выставка детских рисунков, победивших в конкурсе, проводившемся в Саратовской области в честь 100-летия РКП.

В рамках деловой программы Московской международной книжной выставки-ярмарки, специалисты РКП в качестве экспертов примут участие в различных профессиональных мероприятиях.

Кроме того, 7 сентября РКП проведет для специалистов отрасли собственный научно-методический семинар по вопросам стандартизации издательского дела и библиографии. Мероприятие нацелено на всестороннее обсуждение вопросов совершенствования системы обязательного экземпляра изданий, развитие государственного библиографического и статистического учета отечественных изданий и соблюдение нормативных документов по их выпуску. С докладами на семинаре выступят директор Российской книжной палаты Елена Ногина, заместитель директора РКП по науке Константин Сухоруков, руководитель отдела НИО государственной библиографии и книговедения РКП Галина Калинина и руководитель отдела НИО статистики печати и международной стандартной нумерации РКП Галина Перова.

Подробно с программой Московской международной книжной выставки-ярмарки можно ознакомиться на сайте http://mibf.info/.