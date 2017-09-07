"ТАСС Календарь" стал доступен в Google Play

Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"Происшествия 7 сентября, 10:44
Производство элитных сортов сыра камамбер и бюш открыли на УралеНовости Урала 7 сентября, 10:40
Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябреСпорт 7 сентября, 10:38
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"ТАСС Календарь" стал доступен в Google PlayНовости агентства 7 сентября, 10:23
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Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублейСибирь 7 сентября, 9:49
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"ТАСС Календарь" – так называется мобильная версия одного из самых популярных фирменных продуктов ТАСС – "Календаря дат и событий", выпускаемого агентством на протяжении более 50 лет.
Приложение "ТАСС Календарь" теперь стало доступно пользователям мобильных устройств на платформе Android, его можно бесплатно скачать в Google Play. Ранее приложение появилось в App Store.
"ТАСС Календарь" содержит подробный перечень государственных, религиозных и профессиональных праздников России и мира, юбилеев исторических персон, политиков, ученых, деятелей культуры и спорта. В нем можно найти подробную информацию о событии: фамилии, имена и отчества участников, изображения, место события на карте и теги.
"ТАСС Календарь" удобен в использовании и позволяет переключаться на другие дни как свайпом, так и через встроенный календарь. В приложении реализована функция напоминания об избранных событиях и возможность делиться отдельными карточками событий.
"ТАСС Календарь" содержит только актуальные данные, проверенные редакторами агентства.