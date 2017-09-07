"ТАСС Календарь" стал доступен в Google Play

"ТАСС Календарь" – так называется мобильная версия одного из самых популярных фирменных продуктов ТАСС – "Календаря дат и событий", выпускаемого агентством на протяжении более 50 лет.

Приложение "ТАСС Календарь" теперь стало доступно пользователям мобильных устройств на платформе Android, его можно бесплатно скачать в Google Play. Ранее приложение появилось в App Store.

"ТАСС Календарь" содержит подробный перечень государственных, религиозных и профессиональных праздников России и мира, юбилеев исторических персон, политиков, ученых, деятелей культуры и спорта. В нем можно найти подробную информацию о событии: фамилии, имена и отчества участников, изображения, место события на карте и теги.

"ТАСС Календарь" удобен в использовании и позволяет переключаться на другие дни как свайпом, так и через встроенный календарь. В приложении реализована функция напоминания об избранных событиях и возможность делиться отдельными карточками событий.

"ТАСС Календарь" содержит только актуальные данные, проверенные редакторами агентства.