480 фактов о Москве в новом спецпроекте ТАСС ко Дню города

Знаете ли вы, из чего состоит Москва? Сколько здесь живет человек, где они отдыхают и какую зарплату получают? Как город заботится о жителях и что может предложить туристам? На этот и многие другие вопросы ответит специальный интерактивный проект ТАСС "Москва 870. Столица в цифрах". В нем собраны самые разные данные о столице, которые помогут читателям лучше узнать главный город страны.

По объему информации и способу ее подачи спецпроект уникален. Он полностью выполнен в формате одного из наиболее перспективных направлений развития современной журналистики – журналистики данных.

"Москва 870. Столица в цифрах" содержит самую актуальную – по состоянию на 29 августа 2017 года – и полную информацию обо всех сферах жизни города. Журналисты редакции сайта tass.ru и Студия инфографики ТАСС собрали, обработали, проверили и проиллюстрировали 480 цифр по 23 различным темам, касающимся жизни москвичей и функционирования такого огромного мегаполиса, как Москва. "Работали мы довольно долго, около полутора месяцев, примерно 80% времени заняли сбор и верификация данных, – рассказывает дизайнер Студии инфографики ТАСС Глеб Тржемецкий. – Для нас самих проект был интересен и в профессиональном, и познавательном плане. Было интересно создавать финальную интерактивную визуализацию в виде облака цифр, из которой, собственно, вся идея проекта и выросла. А еще я, например, не знал, что в Москве есть целых 9 горнолыжных склонов!"

Важную нагрузку в проекте несут рисунки, они стали самостоятельным произведением прикладной графики, прекрасно иллюстрирующим различные темы и объем использованной информации.

Отметим, ТАСС активно использует современные форматы подачи информации и мультимедийные технологии для подготовки редакционных материалов, что позволяет сделать их доступными и интересными для самой широкой аудитории. Ознакомиться со всеми спецпроектами ТАСС можно на сайте tass.ru в разделах "Спецпроекты" и "Инфографика".

ТАСС поздравляет Москву с Днем города и желает ей оставаться такой же гостеприимной, трудолюбивой, заботливой и удобной!