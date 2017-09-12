ТАСС – генеральный информационный партнер форума "Наука будущего – наука молодых"

Сегодня в Нижнем Новгороде открылся III Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых". В нем принимают участие свыше 500 молодых ученых из более чем 300 вузов и научных организаций страны.

Форум нацелен на выявление талантливой молодежи и содействие построению успешной научной карьеры в России.

Участники форума будут общаться с лидерами мнений в области науки, технологий и инноваций, знакомиться с инструментами поддержки и продвижения научных результатов, участвовать в образовательных мастер-классах и дискуссиях.

В программе мероприятия запланированы лекции ведущих российских и зарубежных ученых, представляющих различные области наук. В частности, выступить с лекциями перед молодежью приглашены советник по науке Государственного совета Республики Куба, заместитель президента Кубинской академии наук, профессор Фидель Кастро Диас-Баларт; лауреат Нобелевской премии мира, директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини; сооснователь и старший вице-президент Acronis по проектированию и разработке ПО Станислав Протасов и другие.

В дни работы форума пройдет финал III Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, а также Всероссийский конкурс студенческих работ о науке и ученых "Дебют в научной журналистике".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия и расскажет о самых заметных событиях III Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых" на своих информационных лентах и в материалах научно-популярного портала "Чердак".

Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Российской Федерации.

Форум завершит свою работу 14 сентября.