Аудитория портала "Это Кавказ" превысила 5 млн человек

В сентябре 2015 года ТАСС вывел на рынок свой первый информационно-познавательный мультимедийный проект о российских регионах – "Это Кавказ". Для российского медиарынка он явился настоящим открытием и прежде всего потому, что не стал тиражировать существующие в обществе стереотипы, а впервые начал рассказывать о всем лучшем и интересном, что есть на Северном Кавказе, – его людях, традициях, культуре, ценностях жизни. В результате только за первый год работы читателями портала стали около 2,5 млн пользователей Интернета.

Статистика работы портала за прошедший год показывает уверенный рост его читательской популярности. "Суммарная аудитория портала "Это Кавказ" с момента запуска проекта составила 5,5 млн человек. Увеличение числа пользователей – более чем в два раза к уровню 2016 года – важнейший показатель, характеризующий не только работу ресурса "Это Кавказ", его тематику и форму подачи материалов, но и правильность выбранной нами стратегии, предполагающей создание комплексных мультимедийных ресурсов о российских регионах", – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Руководитель редакции портала "Это Кавказ" Алла Исаева обратила внимание на то, что ресурс популярен не только в России, но и во многих зарубежных странах. По ее словам, "в числе самых читающих портал регионов – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Свердловская и Ростовская области, Республика Башкортостан и другие. А вот за пределами страны нас теперь читают не только в Казахстане, Белоруссии, на Украине, в Германии, США и Израиле, но и в Узбекистане, Латвии, Грузии и ряде других стран. Говоря об особенностях аудитории портала, она отметила, что среди его читателей больше мужчин – 60%, а самая массовая возрастная группа – люди от 18 до 44 лет – их свыше 40%.

В топ-5 самых популярных материалов за год вошли интервью с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым – "Это вам я, Рамзан Кадыров, говорю!" и с постоянным автором портала, ярким общественным деятелем Светланой Анохиной – "Главный позор Дагестана", резонансная проблемная тема, вскрывшаяся в этом году, – "На обрезание никто не жалуется", Грозный 80-х годов в воспоминаниях советской школьницы – "Кило чистого счастья" и цикл статей "Загадки старых фотографий".

Работа сайта "Это Кавказ" отмечена и в профессиональной среде. Портал стал площадкой мировой премьеры художественно-документального фильма "Хребет. Кавказ от моря до моря", созданного российским фотографом, кинодокументалистом, биологом и путешественником Антоном Ланге.

Благодаря порталу "Это Кавказ" были открыты новые имена журналистов, блогеров и фотографов, которые теперь популярны далеко за пределами Северного Кавказа. Авторы и фотографы сайта продолжают получать признание в профессиональной среде, становясь победителями и призерами профессиональных премий и конкурсов 2016-2017 года – "Медиа Кавказ", ОНФ "Правда и справедливость", "Искра Юга".

В ближайших планах портала – реализация приуроченного к году экологии проекта "Кавказ вымирающий", который поможет привлечь внимание к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных. Кроме того, к началу горнолыжного сезона сайт расскажет о зимних курортах Северного Кавказа – читатели узнают, чем и почем порадуют туристов в этом году, а также получат возможность сравнить доступность и качество отдыха с другими российскими и зарубежными курортами.

Портал намерен продолжить традицию поощрения подарками самых талантливых и эрудированных читателей. Так, до 13 ноября "Это Кавказ" принимает заявки на фотоконкурс "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока". Его победители и призеры получат отличные подарки от партнеров портала – фототехнику и фото-аксессуары Sony.

Призы и подарки будут разыграны и в традиционных интеллектуальных викторинах сайта. И конечно, будет много путешествий и захватывающих видов, интересных историй и вкусной кавказской еды.