Фоторепортеры ТАСС расскажут об одном дне из жизни России

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22 сентября в стране развернется масштабный фотопроект "Один день из жизни России". В этот день сто профессиональных фотографов со всей страны в течение суток – с 0:00 часов и до 24:00 условного дня – в различных точках России от Курил до Калининграда будут снимать самые разные стороны жизни – всего примерно по 250 темам.
Задача проекта – показать в фотографиях полную картину одного дня из жизни нашей страны во всем ее географическом, национальном и природном многообразии. Главное требование – чтобы снимки были нескучными и нестандартно рассказывали о ежедневной жизни и повседневных вещах. Собранные воедино фотографии, как считают организаторы проекта – АНО "Русс пресс фото" – создадут образ великой России. Лучшие кадры войдут в фотоальбом, выпуск которого намечен на декабрь 2017 года, а также примут участие в фотовыставках, в том числе зарубежных, посвященных России.
В проекте примут участие и фотокорреспонденты ТАСС. Так, Валерий Матыцин подготовит репортаж из Ростовской области, Сергей Мальгавко – из Крыма, Александр Рюмин – из Рязанской области, Петр Ковалев и Александр Демьянчук – из Санкт-Петербурга, Донат Сорокин – из Екатеринбурга, Кирилл Кухмарь – из Новосибирской области, Владимир Смирнов – из Ивановской области, Юрий Смитюк – из Владивостока, Виктор Драчев – из Смоленской области, Сергей Бобылев – из Кабардино-Балкарии, Дмитрий Феоктистов – из Омской области. Также съемки пройдут в Москве.
Отметим, проект "Один день из жизни России" также приурочен к 30-летию уникального исторического фотопроекта "Один день из жизни СССР", в котором в 1987 году участвовало 50 советских и 50 зарубежных репортеров. Тогда было сделано более 125 тысяч кадров, лучшие из которых вошли в одноименный фотоальбом. Идея того проекта принадлежала американскому фотожурналисту Рику Смолану, который сделал подобные фотоальбомы в Австралии, США, Канаде и Японии.
Подробную информацию о проекте "Один день из жизни России" можно прочитать на сайте http://russpressphoto.ru/onedayrussia.