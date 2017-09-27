Cнимок "Ямальские ночи" отмечен жюри фотоконкурса "Стоп-кадр"

Определился победитель второго промежуточного этапа фотоконкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока". Им стала Екатерина Васягина из Москвы, приславшая серию снимков, сделанных на Ямале.

Член жюри, фотограф-пейзажист Антон Агарков подробно рассказал, почему был выбран именно снимок "Ямальские ночи". При этом он особо отметил сложность работы с точки зрения организации съемочного процесса и обратил внимание на прекрасное знание автором технических характеристик фотокамеры.

"Не все могут с ходу снять северное сияние: тут надо знать, какую выдержку выставить, чтобы не смазалось изображение, нужна хорошая камера и правильная оптика. Чтобы кадр получился, надо умудриться его сделать с низкими шумами при высокой светочувствительности — ночная фотография снимается при значениях ISO от 3000. Так что просто так снять сияние в ночи на любую камеру не получится", — считает он.

Прочитать полностью комментарий Антона Агаркова можно на сайте "Это Кавказ".

Напомним, фотоконкурс "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" стартовал 13 июля. На данный момент в адрес жюри конкурса – редакций порталов "Это Кавказ" и DV.land – поступило 560 заявок и более тысячи фоторабот практически из всех регионов России. Самыми активными участниками стали фотографы из Центрального, Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов. По итогам августа призером промежуточного этапа фотоконкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" стал Марк Подрабинек и его работа "Шаманский обряд на льду Байкала", сделанная на острове.

Прием заявок и фотографий на конкурс "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" продлится до 13 ноября. В нем могут участвовать как фотографы-любители, так и профессионалы. Присылать фотографии нужно на e-mail photokonkurs2017@tass.ru. В письме необходимо указать свои контактные данные (ФИО и телефон), название снимка, место и дату съемки.

Главный приз конкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока" — фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7M2 Kit (28−70).

Приз за лучшее техническое исполнение присуждается ежемесячно: жюри отбирает самую интересную фотографию с точки зрения техники исполнения.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и призовым фондом можно на сайте http://photokonkurs2017.tass.ru.