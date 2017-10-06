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Корреспонденты ТАСС стали победителями "МедиаТЭК-2017" в пяти номинациях

Справочная информация Новости агентства
6 октября, 10:49 UTC+3

Журналисты редакции экономической информации и спецпроектов ТАСС стали победителями III Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017"

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Генеральный директор информационного агентства России "ТАСС" Сергей Михайлов, министр энергетики РФ Александр Новак (слева направо на втором плане) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения лауреатов первого Всероссийского конкурса средств массовой информации "МедиаТЭК" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

Генеральный директор информационного агентства России "ТАСС" Сергей Михайлов, министр энергетики РФ Александр Новак (слева направо на втором плане) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения лауреатов первого Всероссийского конкурса средств массовой информации "МедиаТЭК" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

© ТАСС / Михаил Метцель

МедиаТЭК – ежегодный конкурс. В нем принимают участие как журналисты региональных и федеральных СМИ, так и отделы по связям с общественностью организаций топливно-энергетического комплекса. Основная цель конкурса – повышение профессионализма энергокомпаний в освещении своей деятельности, а также "значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков", поясняют организаторы конкурса.

В категории "Федеральные средства массовой информации" журналисты редакции экономической информации взяли все четыре номинации (пятая – для специализированных изданий по ТЭК). Первое место завоевали руководитель отдела "ТЭК-Индустрия" Юлия Хазагаева (номинация "ТЭК России за рубежом") и старший корреспондент Алексей Большов ("Энергоэффективность и энергосбережение"). Второе место – у старших корреспондентов Ирины Мандрыкиной ("Современное производство и развитие ТЭК") и Юлии Темеревой ("Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК России").

Кроме того, команда спецпроектов ТАСС и компания "Транснефть" получили совместную награду за проект "Заполярье-Пурпе".

Награды были вручены на полях Российской энергетической недели.

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