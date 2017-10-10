Нина Гомиашвили представит "Главные кадры" ТАСС в "Манеже"

"Главные кадры" – уникальный арт-проект информационного агентства России "ТАСС" стартует 1 ноября в московском ЦВЗ "Манеж". Куратором фотовыставки, которая охватывает почти целое столетие, выступит Нина Гомиашвили.

Нина Гомиашвили – основатель одной из первых московских специализированных фотогалерей "Победа", где выставлялись признанные мастера мировой фотографии. Ее опыт, знания и вкус высоко оценены профессиональным сообществом: курируемые ею выставки с успехом проходили не только в России, но и в США, Франции, Швейцарии.

Интерес Нины Гомиашвили к фотоколлекции ТАСС связан с завершением масштабного проекта по оцифровке уникального исторического архива агентства. Для "Главных кадров" из него было отобрано около тысячи фотографий, отражающих знаковые события ХХ века. При этом значительная их часть не известна широкой публике. "У агентства есть сотни ярких узнаваемых кадров, которые регулярно публикуются и которые знают не только в России, но и во всем мире. Но мне не хотелось повторяться, – рассказывает Нина Гомиашвили. – Я хотела показать работы малоизвестных фотографов, в которых тоже живет история страны. Поэтому "Главные кадры" – это больше про людей, чем про фотографические имиджи".

Безусловно, на экспозиции будут представлены и работы легендарных фотомастеров ТАСС, при этом многие из фотографий раскроют авторов с непривычной стороны. "Мы покажем неизвестные работы известных фотографов, – говорит Нина Гомиашвили. – Например, цикл работ Евгения Халдея "Медали". Далеко не все знают, что человек, который с первого до последнего дня прошел всю войну, чьи снимки стали вещественными доказательствами на Нюрнбергском трибунале, делал простую предметную съемку медалей".

Многообразие фотографий поставило перед авторами экспозиции непростую задачу – как показать все самое важное, говорит Нина Гомиашвили. По ее словам, было решено оттолкнуться от директорий архива, который структурирован по содержанию. В результате работы ТАСС будут представлены в двадцати тематических разделах, в числе которых – история становления промышленных гигантов страны, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, мода и стиль, искусство и культура, спортивные победы. Большая часть этих снимков никогда не публиковалась.

В оформлении экспозиции в "Манеже" широко использованы мультимедийные технологии, которые позволят зрителям ощутить живую связь с прошлым. Так, например, с помощью технологии "звуковой душ" можно будет услышать голоса ветеранов Фотохроники ТАСС: на выставке прозвучат живые истории о рождении снимков, завоевавших мировое признание.

Вход на выставку, которая продлится до 24 ноября, будет бесплатным. В следующем году ТАСС планирует показать свою выдающуюся фотоколлекцию в других городах России и мира.