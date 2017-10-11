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Объявлен состав жюри интернет-премии "Прометей-2017"

Справочная информация Новости агентства
11 октября, 14:10 UTC+3

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 ноября. Церемония награждения лауреатов пройдет в декабре в ТАСС

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В состав жюри Всероссийской интернет-премии "Прометей-2017" вошли руководители федеральных СМИ, органов власти и общественных объединений. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев.

"В жюри премии в этом году представлены и видные общественно-политические деятели, и генеральные директора крупнейших национальных медиа, и специалисты в области современных IT и интернет-технологий. Уверен, что такой состав жюри определит действительно самые полезные для общества и современные проекты", – отметил Ражап Мусаев.

В жюри премии "Прометей-2017" вошли:

  • Матвей Алексеев – директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler & Co;
  • Александр Бугаев – руководитель Федерального агентства по делам молодежи;
  • Кирилл Варламов – директор Фонда развития интернет-инициатив;
  • Артем Ермолаев – руководитель департамента информационных технологий города Москвы;
  • Тина Канделаки – генеральный продюсер "Матч ТВ";
  • Герман Клименко – председатель правления Института развития интернета, советник Президента РФ;
  • Сергей Михайлов – генеральный директор ТАСС;
  • Эдуард Сагалаев – президент Национальной ассоциации телерадиовещателей;
  • Бувайсар Сайтиев – депутат Госдумы от Дагестана, трехкратный олимпийский чемпион;
  • Максим Филимонов – заместитель генерального директора ТАСС – Главный редактор;
  • Светлана Чупшева – генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

"Мне очень приятно, что этот конкурс зародился на Северном Кавказе, а сейчас проводится в Москве в главном информационном агентстве страны, с такими признанными профессионалами своего дела в жюри. Из года в год благодаря этой премии растет количество проектов, которые приносят пользу обществу и отдельному человеку в самых разных областях, от экономики и культуры до спорта и образования", – отметил Бувайсар Сайтиев.

Премия "Прометей" в 2017 году проводится в седьмой раз, три года назад конкурс стал всероссийским. Премия вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. С прошлого года ТАСС выступает организатором конкурса. 

Генеральным партнером премии "Прометей-2017" выступает международная промоутерская компания ACB (Absolute Championship Berkut), информационный партнер конкурса – телеканал "Матч-ТВ".

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