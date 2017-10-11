Объявлен состав жюри интернет-премии "Прометей-2017"

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В состав жюри Всероссийской интернет-премии "Прометей-2017" вошли руководители федеральных СМИ, органов власти и общественных объединений. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев.
"В жюри премии в этом году представлены и видные общественно-политические деятели, и генеральные директора крупнейших национальных медиа, и специалисты в области современных IT и интернет-технологий. Уверен, что такой состав жюри определит действительно самые полезные для общества и современные проекты", – отметил Ражап Мусаев.
В жюри премии "Прометей-2017" вошли:
"Мне очень приятно, что этот конкурс зародился на Северном Кавказе, а сейчас проводится в Москве в главном информационном агентстве страны, с такими признанными профессионалами своего дела в жюри. Из года в год благодаря этой премии растет количество проектов, которые приносят пользу обществу и отдельному человеку в самых разных областях, от экономики и культуры до спорта и образования", – отметил Бувайсар Сайтиев.
Премия "Прометей" в 2017 году проводится в седьмой раз, три года назад конкурс стал всероссийским. Премия вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. С прошлого года ТАСС выступает организатором конкурса.
Генеральным партнером премии "Прометей-2017" выступает международная промоутерская компания ACB (Absolute Championship Berkut), информационный партнер конкурса – телеканал "Матч-ТВ".