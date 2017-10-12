Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство ВФМС-2017

Справочная информация Новости агентства
12 октября, 12:52 UTC+3

Фестиваль в Сочи соберет более 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 180 стран мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

Информационное агентство России "ТАСС" обеспечит информационную и визуальную поддержку всех официальных мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВФМС-2017.

Все ключевые события фестиваля найдут отражение на информационных лентах агентства, в специальном разделе на сайте http://tass.ru/wfys2017/, а также в фотобанке, размещенном по адресу: http://wfys2017.tassphoto.com/.

Все фотографии тематически отсортированы, доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении. Сервис адаптирован для просмотра через мобильные устройства. В фотобанке уже доступны снимки, сделанные на пресс-конференции, проведенной 4 октября в ТАСС, и посвященной презентации программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фестиваль в Сочи соберет более 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира. В молодежном празднике будут задействованы и другие города – 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама