ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство ВФМС-2017

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Информационное агентство России "ТАСС" обеспечит информационную и визуальную поддержку всех официальных мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВФМС-2017.
Все ключевые события фестиваля найдут отражение на информационных лентах агентства, в специальном разделе на сайте http://tass.ru/wfys2017/, а также в фотобанке, размещенном по адресу: http://wfys2017.tassphoto.com/.
Все фотографии тематически отсортированы, доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении. Сервис адаптирован для просмотра через мобильные устройства. В фотобанке уже доступны снимки, сделанные на пресс-конференции, проведенной 4 октября в ТАСС, и посвященной презентации программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль в Сочи соберет более 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира. В молодежном празднике будут задействованы и другие города – 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.