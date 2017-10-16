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Тассовцы проиллюстрируют бюджет России

Справочная информация Новости агентства
16 октября, 14:39 UTC+3

Команда Студии инфографики ТАСС примет участие в хакатоне, который пройдет в рамках конкурса открытых государственных финансовых данных BudgetApps

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© ТАСС / Александр Щербак

Организатором III конкурса "Открытые государственные финансовые данные BudgetApps" выступает Министерство финансов РФ. Основная цель BudgetApp – популяризация использования сведений о государственных и муниципальных финансах, повышение прозрачности и доступности финансовой информации, а также финансовой грамотности среди населения. По мнению организаторов, конкурс позволит выявить и поощрить лучшие практики популяризации данных о состоянии финансово-бюджетной сферы, в том числе о динамике ее развития на различных этапах.

BudgetApps проводится в несколько этапов и включает в себя семинары, лекции и хакатоны, в ходе которых участники могут обсудить свои идеи с экспертами в области открытых данных и государственных финансов. Представители ТАСС станут участниками ряда мероприятий конкурса.

Так, 18 октября руководитель Студии инфографики ТАСС Алексей Новичков проведет семинар на тему "Дизайн инфографики: необходимый минимум инструментов, знаний и навыков". А 21-22 октября команда Студии инфографики будет участвовать в итоговом мероприятии конкурса "Открытые государственные финансовые данные BudgetApps" – хакатоне Budget tools, в ходе которого тассовцам предстоит проиллюстрировать федеральный бюджет России.

"Для нашей команды хакатон BudgetApps интересен не только с точки зрения состязания идей, но и получения опыта работы с большими массивами информации, который обязательно пригодится в работе над редакционными материалами", – прокомментировал участие тассовцев в мероприятии Алексей Новичков.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях участия и программой хакатона Budget tools можно на сайте мероприятия http://www.budgettools.ru.

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