На Рождественских чтениях в Москве будет представлена фотовыставка о детях Первой мировой

ТАСС, 23 января. Историческая фотовыставка "Cамые уязвимые… Детям Первой мировой посвящается. Из фотоархивов Международного комитета Красного креста, ТАСС, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО" и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга" будет представлена в дни работы XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.

Чтения пройдут с 24 по 26 января в Государственном Кремлевском дворце и Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Фотовыставка приурочена к 100-летию окончания Первой мировой войны, которое отмечается в 2018 году. Экспозиция рассказывает о самой уязвимой категории жертв - детях, которые были интернированы, депортированы, взяты в заложники, либо стали беженцами в нейтральных странах и наравне со взрослыми переживали все тяготы войны.

Основная идея выставки - объединение усилий для оказания гуманитарной помощи всем страдающим от войн и их последствий, в том числе детям.

Зрители увидят более полусотни исторических черно-белых снимков, большинство из которых демонстрируется впервые. Фотографии датированы 1914–1921 годами, они были сделаны в России, Германии, Франции, Великобритании, США, Швейцарии, Португалии, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Сербии и других странах.

В частности, на вошедших в экспозицию снимках из исторического фотоархива ТАСС и его партнеров - DPA, Granger, Mary Evans, TopFoto - запечатлены мобилизация в Германии 1 августа 1914 года, одна из руководительниц Российского общества Красного Креста императрица Александра Федоровна с дочерьми (1915 год), женщины и дети в бомбоубежищах во Франции и Великобритании (1914-1918 годы) и др.

Во время Первой мировой войны и после ее окончания гуманитарная деятельность Международного комитета Красного креста (МККК), Российского Красного креста и других национальных обществ была направлена на оказание всевозможной помощи гражданскому населению. Для осиротевших и беспризорных детей, а также для детей, родители которых ушли на войну, создавались приюты. Благодаря усилиям МККК интернированное население получило возможность пользоваться такими же обращением и защитой, как и военнопленные. С учетом требований цензуры была организована служба информации, которая позволяла членам семей обмениваться письмами.

Участники XXVI Международных Рождественских образовательных чтений смогут увидеть выставку 24 января в Государственном Кремлевском дворце, а также 25 и 26 января в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.