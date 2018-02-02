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Уральский РИЦ ТАСС и свердловские промышленники договорились о сотрудничестве

Справочная информация Новости агентства
2 февраля, 18:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, февраля. /ТАСС

Подписи под документом поставили первый вице-президент союза Михаил Черепанов и директор РИЦ Мария Картуз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральский региональный информационный центр (РИЦ) ТАСС и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей в пятницу договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано на годовом общем собрании членов союза, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили первый вице-президент союза Михаил Черепанов и директор РИЦ Мария Картуз. Подписание соглашения проходило в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского.

"Свердловская область является промышленным регионом, поэтому для нас очень статусно подписать соглашение о сотрудничестве с союзом. Задача РИЦ, как и Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, развивать регион, в том числе за счет предоставления жителям других субъектов значимой и объективной информации о состоянии уральской экономики. Благодаря этому сотрудничеству экономическая информация региона выйдет на более качественный уровень", - отметила Картуз во время подписания соглашения.

Также в ходе собрания состоялись выборы президента союза. Его вновь возглавил председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций.

В состав союза входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях - членах организации составляет около 70% от промышленного производства в области. В управленческих округах Свердловской области работают отделения, в муниципальных образованиях - филиалы союза.

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