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Проект ТАСС "1917. Столкновение с бездной" стал обладателем премии "Золотой Сайт"

Справочная информация Новости агентства
2 марта, 14:11 UTC+3

Агентство стало лауреатом ХХ юбилейного объединенного конкурса "Золотой Сайт 2017" и "Золотое Приложение 2017"

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В Москве прошла церемония награждения лауреатов ХХ юбилейного объединенного конкурса "Золотой Сайт 2017" и "Золотое Приложение 2017", мероприятия, на котором ежегодно чествуются лучшие интернет-проекты и мобильные приложения Рунета.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

В номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог" жюри конкурса отметило масштабный документальный проект ТАСС "1917. Столкновение с бездной", посвященный 100-летию русской революции. На протяжении года – с марта 2017-го по февраль 2018-го, он знакомил читателей с важнейшим событиями, происходившими в Российской империи в прошлом веке, помогал понять один из самых тяжелых и противоречивых моментов в истории нашей страны.

"Мы уделяем большое внимание проектам, которые помогают аудитории в увлекательной форме углублять свои знания об истории. Это важно для развития общества, часть нашей миссии. Проект "1917. Столкновение с бездной" — как раз такой. К тому же это наш самый длительный проект — он шёл больше года. Поэтому нам приятно, что такие проекты отмечает и признает профессиональное сообщество", — сказала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Отметим, в ноябре прошлого года проект "1917. Столкновение с бездной" также стал обладателем престижной профессиональной награды – он получил Премию Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации".

Напомним, "Золотой сайт" — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете, организаторами которого выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и группа проектов RUWARD.

 

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