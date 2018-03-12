Воссоединению Крыма с Россией посвящена фотовыставка ТАСС

Сегодня перед зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась фотовыставка "Крым в моем сердце", приуроченная к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На ярких фотографиях репортеров ТАСС запечатлены не только эпохальные события – референдум о статусе Крыма и подписание межгосударственного договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, но и главные символы полуострова, олицетворяющие его доблесть, богатую историю и культуру, развитие и движение вперед. И конечно же, финальный аккорд воссоединения – строительство моста через Керченский пролив и нового терминала воздушной гавани в Симферополе "Крымская волна".

Выставка также еще раз напомнит горожанам о приближающемся сезоне летних отпусков и месте, где всегда рады отдыхающим, где ласковое солнце и море, и куда в любое время года можно приехать без виз и загранпаспортов.