Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воссоединению Крыма с Россией посвящена фотовыставка ТАСС

Справочная информация Новости агентства
12 марта, 15:28 UTC+3

"Крым в моем сердце" – так называется фотовыставка ТАСС, приуроченная к годовщине исторического события 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Титова/ТАСС

Сегодня перед зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась фотовыставка "Крым в моем сердце", приуроченная к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На ярких фотографиях репортеров ТАСС запечатлены не только эпохальные события – референдум о статусе Крыма и подписание межгосударственного договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, но и главные символы полуострова, олицетворяющие его доблесть, богатую историю и культуру, развитие и движение вперед. И конечно же, финальный аккорд воссоединения – строительство моста через Керченский пролив и нового терминала воздушной гавани в Симферополе "Крымская волна".

Выставка также еще раз напомнит горожанам о приближающемся сезоне летних отпусков и месте, где всегда рады отдыхающим, где ласковое солнце и море, и куда в любое время года можно приехать без виз и загранпаспортов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
7
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама