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Проект ТАСС стал призером международного конкурса в области инфографики Malofiej

Справочная информация Новости агентства
16 марта, 23:12 UTC+3

Награду получил проект "Космонавты", посвященный истории освоения космоса

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Материал из 1 страницы
© ТАСС

Студия инфографики ТАСС награждена "бронзой" в номинации "Онлайн-графика" международного конкурса Malofiej за работу "Космонавты". Спецпроект в интерактивной форме знакомит читателей с фактами из истории освоения космического пространства.  В рамках одного проекта объединены сведения обо всех космонавтах, пилотируемых полетах и действующих стартовых площадках.

"Мы активно работаем в сфере digital-проектов. Интернет-пользователям они нравятся, мы получаем позитивные отзывы. Особенно приятно, что их высоко ценит профессиональное сообщество, как наше, так и зарубежное. Поздравляю команду ТАСС с очередной заслуженной победой!", – прокомментировал награду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В других номинациях призовые места получили New York Times, Reuters, Washington Post, Bloomberg, The Guardian и другие лидеры мирового медиарынка. Проект ТАСС – единственный из России среди победителей в этом году.

Всемирный саммит и вручение профессиональных премий в области инфографики ежегодно проходит в Школе коммуникаций Университета Наварры в Памплоне (Испания). Мероприятие названо в честь Алехандро Малофея – аргентинского картографа, который считается пионером в области инфографики. В профессиональном сообществе премия считается "Пулитцером" в сфере инфографики, а на саммит традиционно приезжают специалисты из ведущих мировых СМИ – газет, журналов, агентств. В жюри конкурса входят мировые специалисты по инфографике.

Студия инфографики ТАСС создана в октябре 2016 года. В числе ее работ – не только визуализация современных событий, но и крупные мультимедийные проекты, посвященные российской истории. Работы студии неоднократно отмечены национальными и международными наградами. В прошлом году "бронзу" на конкурсе Malofiej получила работа "Обещанного девять лет ждали" о строительстве стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.

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