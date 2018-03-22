Фотографы ТАСС вошли в число победителей конкурса Best of Russia – 2017

Сегодня в Москве в Центре современного искусства "Винзавод" открылась для посетителей фотовыставка самого масштабного фотоисследования страны – Best of Russia – 2017 ("Лучшие фотографии России – 2017").

С 22 марта и до 13 мая зрители смогут увидеть снимки победителей конкурса 2017 года, а также 100 лучших кадров Best of Russia за 10 лет. В их числе и фотографии сразу десяти журналистов редакции фотоинформации ТАСС.

На выставке, в частности, представлены работы Владимира Смирнова "Президент России Владимир Путин перед началом пленарного заседания в рамках XXI Петербургского международного экономического форума" и "Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост в Архангельской области". Еще один призер Best of Russia Юрий Смитюк представлен фотографиями "Конкурс-показ моделей в женской исправительной колонии ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю" и "Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со стартового комплекса космодрома Восточный".

Посетители выставки увидят также снимки Доната Сорокина ("Слэклайнер Максим Кагин, идущий по тросу, натянутому на высоте 126 метров между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"), Александра Рюмина ("Старейший действующий хирург России Алла Левушкина"), Валерия Шарифулина ("Слеза победы") и Сергея Савостьянова ("Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде").

Кроме того, вниманию зрителей представлены фотографии Александра Щербака ("Блогер Антон Носик после оглашения приговора у Пресненского суда"), Антона Новодережкина ("Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин у здания Совета Федерации РФ") и Елены Афониной ("Участница "Гонки героев" в Гудермесе). В экспозиции также участвует снимок внештатного фотокорреспондента агентства Дмитрия Феоктистова ("Праздник Ивана Купалы в поселке Фадино на берегу Иртыша").

"Я был очень рад видеть штатных и внештатных фотографов ТАСС в победителях десятой юбилейной выставки Best of Russia, – прокомментировал победу тассовцев руководитель редакции фотоинформации агентства Константин Лейфер. – Ведь, если вдуматься, мы представляем значительную часть работ, которые были присланы на конкурс и выиграли. Тут и фотографии спорта Валеры Шарифулина, и замечательный жанровый портрет Улюкаева в суде работы Сережи Савостьянова, и прекрасная работа нашей "Кавказской жемчужины" Лены Афониной, и эквилибрист Доната Сорокина, и фрагмент невероятной истории Саши Рюмина о старейшей в России 95-летней бабушке-хирурге, достойные работы Антона Новодережкина и Саши Щербака. По две работы имеют в своем активе Володя Смирнов и никогда не спящий Юра Смитюк". "Все, кого я перечислил, могут с легкостью заполнить собственными работами выставочный зал, и когда-нибудь мы будем, я надеюсь, устраивать персональные выставки наших фотографов, еще таких молодых, но уже таких профессиональных", – сказал Лейфер.

Напомним, торжественное открытие юбилейной выставки фотографий состоялось 21 марта в Москве. Поздравительную телеграмму в адрес участников и организаторов Х юбилейного Всероссийского ежегодного проекта "Лучшие фотографии России" направил Президент РФ Владимир Путин. В церемонии открытия выставки приняли участие вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Напомним, Всероссийский конкурс Best of Russia – 2017 стал юбилейным и последним для проекта, он проводился ежегодно, начиная с 2008 года. Его цель – достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В центре внимания этого года стали работы в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь" и в специальной теме "Юбилеи". Среди них 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и личные юбилеи героев фотографий.

В экспертный совет (жюри) конкурса вошли президент фонда поддержки "Винзавода" Софья Троценко, директор Школы визуальных искусств Наталия Ударцева, директор медиахолдинга Artex.global Владимир Повшенко, председатель совета директоров фотохолдинга Pro Lab Николай Канавин, блогер Илья Варламов, директор фотослужбы издательского дома "Коммерсант" Павел Кассин, лауреат Пулитцеровской премии и World Press Photo Сергей Пономарев, фотожурналист газеты The New York Times Джеймс Хилл и др. Куратор проектов – Лина Краснянская.

За десять лет выставки Best of Russia посетили более 1 млн человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тыс. фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта – шесть лет, самому старшему – 92 года.

Узнать подробную информацию о проекте и увидеть конкурсные работы 2017 года можно на сайте Best of Russia проекта thebestofrussia.ru.