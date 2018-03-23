ТАСС – генеральный информационный партнер Московского культурного форума

Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность стать участниками более 800 различных мероприятий "Московского культурного форума – 2018", в числе которых спектакли и театральные постановки, концерты, мастер-классы и творческие встречи с известными журналистами, актерами и телеведущими.

В "Московском культурном форуме – 2018", который пройдет с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", представят свое творчество более 500 учреждений культуры.

Участниками форума станут актриса Лия Ахеджакова; журналист и телеведущий Владимир Познер; пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин; балерина Илзе Лиепа; писатель-сатирик Михаил Жванецкий; саксофонист Игорь Бунтман; актер и режиссер Никита Высоцкий и многие другие представители творческих профессий.

В рамках форума пройдут деловые мероприятия, посвященные настоящему и будущему российской культуры. Так, в первый день работы форума, 23 марта, состоится публичная дискуссия "Культурные центры – будущее" и "Дискуссия о виртуальном театральном пространстве как новой форме взаимодействия театра и зрителя", а 24 марта все желающие смогут прослушать лекцию "Культура и чтение в информационную эпоху. Как среда определяет наше мышление?".

24 марта пройдет акция "Ночь театров", в рамках которой столичные театральные коллективы покажут репертуарные спектакли, проведут мастер-классы и творческие вечера. В частности, в электротеатре "Станиславский" представят "Синюю птицу" Бориса Юхананова; увидеть закулисье и поучаствовать в творческом мастер-классе династии гримеров Николая и Марии Максимовых можно будет в театре Et Cetera; в Театре Олега Табакова будут вспоминать своего художественного руководителя, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова, ушедшего из жизни 12 марта – здесь покажут фильм "Табаков русской сцены. Роль в истории". В "Современнике" гости смогут побывать на одной из репетиций – здесь представят новую, еще не законченную постановку "Сказка на ночь. А. С. Пушкин", а в "Гоголь-центре" пройдет встреча с актрисой театра и кино Людмилой Чирковой – дочерью советских актеров Бориса Чиркова и Людмилы Геники-Чирковой.

Отметим, вход на форум во все дни его работы будет бесплатным.

О самых заметных и интересных событиях "Московского культурного форума – 2018" расскажет ТАСС, выступающий генеральным информационным партнером мероприятия.

Ознакомиться с программой "Московского культурного форума – 2018" можно на сайте https://www.mos.ru/city/projects/mkf2018/.