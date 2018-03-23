Сотрудники портала "Чердак" раскроют студентам секреты научной журналистики

Сегодня в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге журналисты научно-популярного портала ТАСС "Чердак" проводят открытый четырехчасовой семинар для журналистов, студентов-журфаковцев, сотрудников пресс-служб и всех интересующихся научной тематикой авторов.

В ходе встречи руководитель редакции портала "Чердак" Егор Быковский, ответственный выпускающий редакции Даниил Кузнецов и старший корреспондент редакции Ольга Добровидова познакомят участников с наиболее заметными проектами "Чердака", раскроют секреты научной журналистики, расскажут о том, как просто и увлекательно писать о сложном и какие мультимедийные технологии помогают им в этой работе.

В центральном холле главного здания УрФУ открылась фотовыставка "Подсвеченная жизнь", организованная порталом "Чердак". Экспозиция, которую можно будет увидеть до конца апреля, рассказывает об удивительном по красоте и богатству мире холодных морей, омывающих северные побережья России. На 40 снимках запечатлены "портреты" различных морских беспозвоночных, снятых с локальной подсветкой и на очень близком расстоянии. Благодаря такой технике и приемам фотосъемки зрители получат ощущение "погружения" в загадочный и фантастический подводный мир, недоступный обычным путешественникам и аквалангистам.

Автор представленных снимков – Александр Семенов, руководитель водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ и профессиональный подводный фотограф. Александр занимается описательной биологией, участвует в международных экспедициях и съемках, выступает перед школьниками, а его снимки публикуют National Geographic, Science, Smithsonian и другие издания.

Напомним, в феврале исполнилось три года научно-популярному порталу "Чердак", созданному ТАСС совместно с Минобрнауки России. Проект ориентирован на молодежную аудиторию, доступным языком рассказывает о самых заметных достижениях отечественной и мировой науки, малоизвестных фактах и исследованиях – о том, как устроен мир вокруг нас.

За время своего существования "Чердак" успел заявить о себе и в профессиональной, и в медийной среде, став одним из самых популярных научных порталов в нашей стране. С момента запуска – с февраля 2015 года –его читателями стало более 5,2 млн пользователей интернета.

Не случайно журналисты "Чердака", да и сам портал регулярно становятся лауреатами престижных российских и международных профессиональных премий и конкурсов. В частности, в январе текущего года Ольга Добровидова стала победителем международного конкурса Lookout360°, посвященного теме изменения климата.

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