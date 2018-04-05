Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС – генеральный информационный партнер RIGF-2018

Справочная информация Новости агентства
5 апреля, 11:46 UTC+3

Тема кибербезопасности станет центральной на открывающемся в Санкт-Петербурге IX российском форуме по управлению интернетом RIGF-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

6 апреля в Санкт-Петербурге начнет работу IX российский форум по управлению интернетом RIGF-2018. В этом году его центральной темой будет кибербезопасность.

Одним из ключевых мероприятий форума станет пленарное заседание, участники которого сделают обзор текущих тенденций в области информационной безопасности, поделятся своим опытом и расскажут о моделях отражения различных киберугроз – от международной киберперступности до фейковых новостей.

В частности, на секции "Фейковые новости: как формируется ложная повестка" представители СМИ, исследователи информационной культуры, а также российские и иностранные специалисты, занимающиеся разработкой информационной политики, обсудят, как появляются фейковые новости, как они распространяются, с какой целью это делается, и главное – что с этим делать.

О том, как найти баланс между стремлением государств получить цифровой суверенитет и создать собственные кибервойска с одной стороны, и необходимостью координации усилий всего мира в борьбе с электронным терроризмом и международной киберпреступностью – с другой, пойдет речь на секции "Кибербезопасность: вместе или врозь".

Новым вызовам и перспективам работы центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT) будет посвящена дискуссия "В режиме чрезвычайных ситуаций". Центры реагирования на компьютерные инциденты – это главные полевые игроки на поле информационной безопасности. Они ведут постоянный мониторинг компьютерных преступлений и являются главным источником экспертизы в этой области.

На секции "В ожидании Скайнет" речь пойдет о том, каким путем будет развиваться искусственный интеллект и каким образом можно использовать его для борьбы с угрозами или детектирования внешних атак. Представители крупнейших международных компаний, работающих в области искусственного интеллекта, опишут, где он используется сейчас, как будет расширяться его применение и стоит ли опасаться восстания машин.

Также во время работы RIGF-2018 пройдет награждение победителей III Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности IP&IT Law, организованного IP CLUB и Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке комитета Государственной думы по информационной политике, информатизации и связи.

Ознакомиться с программой RIGF-2018 можно на сайте 2018.rigf.ru.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости