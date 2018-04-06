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Фотовыставка ТАСС расскажет об успехах России в освоении космоса

Справочная информация Новости агентства
6 апреля, 12:23 UTC+3

Информационное агентство ТАСС открывает фотовыставку "К звездам!", приуроченную ко Дню космонавтики

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© Ольга Курилкина/ТАСС

В преддверии Дня космонавтики перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре откроется фотовыставка "К звездам!", посвященная российской космической отрасли. Уже с 6 апреля вниманию зрителей будут представлены двадцать самых ярких фотографий, рассказывающих о современных успехах России в освоении межзвездного пространства.

На выставке представлены фотографии с космодромов Байконур и Восточный, а также уникальные снимки работы российских космонавтов на околоземной орбите и на земле. Зрители увидят современные отечественные ракеты "Союз-ФГ" и "Протон-М" в моменты старта, испытания ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат", фотографии Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова в Приморье, астрофизической лаборатории РАН в Карачаево-Черкесии и Центра дальней космической связи под Евпаторией. На выставке также представлены редкие кадры тренировок, снятые в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

Экспозиция посвящена не только сегодняшнему дню отечественной космонавтики, но и ее перспективам. Так, на одном из снимков можно увидеть макет модуля космического отеля на околоземной орбите.

Авторы большинства фотографий – фотокорреспонденты ТАСС; часть снимков предоставлена пресс-службами Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также компанией "Орбитальные технологии". 

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