Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума

Информационно-аналитическая система Фонда "Росконгресс" представила новый продукт – "Выводы Российского инвестиционного форума – 2018". Материал подготовлен информационным партнером проекта – агентством ТАСС и опубликован на официальном сайте Российского инвестиционного форума – 2018. Он содержит основные выводы публичных дискуссий форума, который прошел с 15 по 16 февраля в Сочи.

Новый сервис разделен на шесть тематических блоков: "Развитие инфраструктуры", "Развитие производства", "Развитие рынков", "Развитие человеческого капитала", "Развитие управления" и "Цифровизация". Для удобства пользователей каждый раздел содержит лаконичное описание сути полемики, проблемы и предложения по их решению.

Напомним, информационно-аналитическая система "Росконгресс" была впервые представлена на Российском инвестиционном форуме 13 февраля 2018 года. Агентство ТАСС обеспечивало комплексную информационную поддержку мероприятия и выступало его официальным фотохост-агентством. В дни работы форума его гости и участники также смогли воспользоваться специальным информационным сервисом ТАСС и Фонда "Росконгресс" – Summary, содержащим краткое аналитическое обобщение большинства содержательных дискуссий форума за прошедший день.

Подробно ознакомиться с выводами Российского инвестиционного форума – 2018 можно на сайте rusinvestforum.org.