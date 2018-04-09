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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума

Справочная информация Новости агентства
9 апреля, 14:55 UTC+3

Главные выводы прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума – 2018 представлены в новом информационном продукте Фонда "Росконгресс" и ТАСС на сайте форума

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Первый день работы Российского инвестиционного форума

Первый день работы Российского инвестиционного форума

© Александр Рюмин/ТАСС

Информационно-аналитическая система Фонда "Росконгресс" представила новый продукт – "Выводы Российского инвестиционного форума – 2018". Материал подготовлен информационным партнером проекта – агентством ТАСС и опубликован на официальном сайте Российского инвестиционного форума – 2018. Он содержит основные выводы публичных дискуссий форума, который прошел с 15 по 16 февраля в Сочи.

Новый сервис разделен на шесть тематических блоков: "Развитие инфраструктуры", "Развитие производства", "Развитие рынков", "Развитие человеческого капитала", "Развитие управления" и "Цифровизация". Для удобства пользователей каждый раздел содержит лаконичное описание сути полемики, проблемы и предложения по их решению.

Напомним, информационно-аналитическая система "Росконгресс" была впервые представлена на Российском инвестиционном форуме 13 февраля 2018 года. Агентство ТАСС обеспечивало комплексную информационную поддержку мероприятия и выступало его официальным фотохост-агентством. В дни работы форума его гости и участники также смогли воспользоваться специальным информационным сервисом ТАСС и Фонда "Росконгресс" – Summary, содержащим краткое аналитическое обобщение большинства содержательных дискуссий форума за прошедший день.

Подробно ознакомиться с выводами Российского инвестиционного форума – 2018 можно на сайте rusinvestforum.org.

 

 

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