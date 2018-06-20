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Российская академия художеств выразила благодарность ТАСС за информационную поддержу

Справочная информация Новости агентства
20 июня, 10:36 UTC+3

Редакция социальной и гуманитарной информации агентства отмечена за цикл материалов, посвященных 260-летию академии

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© Илья Новиков/ТАСС

ТАСС получил благодарность Российской академии художеств (РАХ) за информационную поддержку мероприятий, посвященных 260-летию академии. На состоявшейся 19 июня церемонии награду агентству вручил президент РАХ Зураб Церетели.

По словам руководителя редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Екатерины Ефимовой, которая принимала награду, агентство уделяет большое внимание новостям, связанным с работой академии. В связи с юбилеем РАХ, прошедшим в сентябре 2017 года, ТАСС выпустил интервью с Зурабом Церетели, который возглавляет академию с 1997 года. Мэтр, который в последнее время редко общается с прессой, рассказал агентству о планах по созданию Института исполнительского мастерства для скульпторов и художников в Москве.

Корреспонденты редакции социальной и гуманитарной информации также освещали выставку современной скульптуры "Пять измерений", которая открылась в августе 2017 в Третьяковской галерее на Крымском валу, и другие мероприятий РАХ.

Российская академия художеств – высшая государственная творческо-научная организация РФ, которая координирует и проводит фундаментальные научные исследования в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, театрального и киноискусства, дизайна, фотоискусства и мультимедийных технологий.

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