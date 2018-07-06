Кинематографисты России и стран Балтии покажут новые работы на фестивале в Светлогорске

Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" откроется 8 июля в Светлогорске под Калининградом. Этот единственный в России смотр дебютов молодых кинематографистов стран Балтии и Северной Европы пройдет в пятнадцатый раз.

Участие в фестивале, который продлится до 13 июля, примут кинематографисты из Польши, Германии, Литвы, Латвии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и России. В основной конкурсной программе они представят девять новых работ, часть из которых – совместного производства.

Российской премьерой станет фильм "Байгал" татарстанского режиссера Ильдара Ягафарова. Этот наполненный символизмом рассказ о жизненных вызовах, о надежде и вере, в котором особая роль отведена обитающей в Волге волшебной рыбе Байгал. Картина стала первым масштабным художественным проектом в новой истории татарстанского кино.

Наряду с основным киносмотром гостей фестиваля ждет конкурс российских дебютов. Зрители увидят, в частности, якутскую кинодраму "Царь-птица" Эдуарда Новикова, получившую в этом году главный приз Международного Московского кинофестиваля. Кроме конкурсных просмотров, в рамках события пройдут программы "Премьеры года", "Кино для детей", "Мир анимации", состоятся концерты и творческие встречи.

Почетными гостями фестиваля станут известные актеры, продюсеры и режиссеры: Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков, Аркадий Инин, Александр Котт, Ольга Ломоносова, Полина Кутепова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт. Откроет смотр режиссерский дебют Константина Хабенского – фильм "Собибор", а закроет – картина Олега Трофима "Лед".

Напомним, первый фестиваль состоялся в 2004 году в Светлогорске. За прошедшие полтора десятилетия "Балтийские дебюты" стали авторитетной площадкой, которая объединяет молодых режиссеров и актеров и мэтров кино.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты". Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте bdff.ru.