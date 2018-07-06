Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинематографисты России и стран Балтии покажут новые работы на фестивале в Светлогорске

Справочная информация Новости агентства
6 июля, 15:18 UTC+3

Яркой премьерой юбилейного кинофестиваля "Балтийские дебюты" станет фильм "Байгал" – масштабный художественный проект из Татарстана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Набережная Балтийского моря в Светлогорске

Набережная Балтийского моря в Светлогорске

© Игорь Зарембо/ТАСС

Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" откроется 8 июля в Светлогорске под Калининградом. Этот единственный в России смотр дебютов молодых кинематографистов стран Балтии и Северной Европы пройдет в пятнадцатый раз.

Участие в фестивале, который продлится до 13 июля, примут кинематографисты из Польши, Германии, Литвы, Латвии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и России. В основной конкурсной программе они представят девять новых работ, часть из которых – совместного производства.

Российской премьерой станет фильм "Байгал" татарстанского режиссера Ильдара Ягафарова. Этот наполненный символизмом рассказ о жизненных вызовах, о надежде и вере, в котором особая роль отведена обитающей в Волге волшебной рыбе Байгал. Картина стала первым масштабным художественным проектом в новой истории татарстанского кино.

Наряду с основным киносмотром гостей фестиваля ждет конкурс российских дебютов. Зрители увидят, в частности, якутскую кинодраму "Царь-птица" Эдуарда Новикова, получившую в этом году главный приз Международного Московского кинофестиваля. Кроме конкурсных просмотров, в рамках события пройдут программы "Премьеры года", "Кино для детей", "Мир анимации", состоятся концерты и творческие встречи.

Почетными гостями фестиваля станут известные актеры, продюсеры и режиссеры: Федор Бондарчук, Владимир Грамматиков, Аркадий Инин, Александр Котт, Ольга Ломоносова, Полина Кутепова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт. Откроет смотр режиссерский дебют Константина Хабенского – фильм "Собибор", а закроет – картина Олега Трофима "Лед".

Напомним, первый фестиваль состоялся в 2004 году в Светлогорске. За прошедшие полтора десятилетия "Балтийские дебюты" стали авторитетной площадкой, которая объединяет молодых режиссеров и актеров и мэтров кино.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля "Балтийские дебюты". Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте bdff.ru.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Путин обсудил с легендами футбола, как ЧМ ломает стереотипы о России и кто будет чемпионом
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Адвокат Конновой указал на роль СМИ в отмене дела о продаже психотропов
5
СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ
6
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!