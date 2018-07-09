Фоторепортажи и ключевые новости ИННОПРОМ-2018 представлены на ресурсах ТАСС

ТАСС, 9 июля. С 9 по 12 июля в Екатеринбурге проходит IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра ИННОПРОМ-2018, а также обеспечивает фотохостинг выставки.

ИННОПРОМ – одна из крупнейших площадок в стране, посвященных высокотехнологичным разработкам и проектам в различных областях промышленности, строительства, медицины, экологии, коммуникаций, образования, транспорта и т. д. В выставке принимают участие делегации из 95 стран, свою продукцию демонстрируют более 600 индустриальных компаний из 20 государств. Такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария, Япония и Республика Корея представили национальные экспозиции. В этом году ее главной темой стало "Цифровое производство", а страной-партнером выступила Республика Корея.

Приветствие участникам, организаторам и гостям выставки направили президент России Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев.

Помимо выставки участники смогут посетить и мероприятия деловой программы, а также яркие события в рамках культурной и спортивной программы: выступления корейской группы Noreum Machi и корейской скрипачки Хеюн Пак, а также турнир по смешанным единоборствам RCC3: Russian Cagefighting Championship. В главном бою вечера в октагоне – россиянин Александр Емельяненко и чешский боец Виктор Пешта.

Работу ИННОПРОМ-2018 освещает представительная команда тассовцев: журналисты Уральского РИЦ ТАСС, экономической и региональной редакций центрального офиса агентства, а также репортеры фотослужбы агентства. На выставке работает студия ТАСС, в которой проходят записи интервью с ключевыми спикерами форума.

Для удобства участников и гостей форума, в том числе представителей СМИ, ТАСС открыл ряд сервисов.

Все главные события и ключевые заявления спикеров на ИННОПРОМ-2018 представлены на главной ленте агентства – "Единой новостной ленте" и сайте tass.ru, а также аккумулируются в разделе "Лента ТАСС об ИННОПРОМ" на официальном сайте ИННОПРОМ.

Сервис фотохостинга ИННОПРОМ-2018 позволяет просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фоторепортажи со всех мероприятий, которые проходят в рамках деловой, культурной и спортивной программ выставки. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной деятельности – ссылка на ИННОПРОМ.

Также агентство обеспечивает работу пресс-центра ИННОПРОМ-2018, представляя актуальную информацию о графике проведения пресс-конференций и подписании соглашений, публикуя анонсы предстоящих мероприятий и ежедневный дайджест новостей выставки.

Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.