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Теплицы по выращиванию томатов за 24 млрд руб. построят под Липецком к 2019 году

Регионы Центральный федеральный округ Новости Липецкой области
12 сентября, 16:14 UTC+3
Первый урожай в тепличном комплексе соберут уже в октябре 2017 года
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

Тепличный комплекс по выращиванию томатов мощностью 60 тыс. т овощей в год построят в Липецкой области к 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию томатов мощностью 60 тыс. т овощей в год будет построен в Усманском районе Липецкой области к 2019 году. На площади свыше 85 га поэтапно будут построены теплицы с интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом, а также распределительный центр площадью 10 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Общий бюджет проекта составляет 24 млрд руб., для строительства первой очереди направят 7 млрд руб., основную часть кредитных ресурсов выделяет Россельхозбанк. На новом агропредприятии создадут 1128 рабочих мест. Первый урожай в тепличном комплексе соберут уже в октябре 2017 года, уточнили в пресс-службе.

Как отметил на церемонии закладки камня полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, строительство тепличного комплекса в Липецкой области - "это новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления, экологически чистая продукция для людей".

Глава региона Олег Королев добавил, что липецкий АПК сможет обеспечить продукцией не менее 26 российских областей. "Выполняя поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по импортозамещению, мы наращиваем обороты по многим направлениям. В этом году будет убрано не менее 5 млн т сахарной свеклы - это пятая часть всего объема российского сахара. Овощей будем производить в два раза больше, чем предписано медицинскими нормами", - сказал Олег Королев.

Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области в последние годы стало одним из приоритетных направлений. В муниципальных районах строятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. В целом по региону к 2020 году планируется ввести 230 га теплиц. "По производству овощей закрытого грунта Липецкая область станет российским лидером", - отметил Олег Королев.

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