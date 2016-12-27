Новый горнолыжный центр открылся в Липецкой области

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Глава Липецкой области Олег Королев открыл новый горнолыжный центр Hillpark в селе Большая Кузьминка. В следующем году на его территории также начнет работать сноупарк для экстремальных видов спорта, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Приятно видеть, что в Липецкой области активно развиваются зимние виды спорта, в том числе и горнолыжный. Создание спортивно-оздоровительных объектов на принципах частно-государственного партнерства в регионе будет продолжено", - отметил Олег Королев.
Спортивный объект ввели в эксплуатацию на месте ранее располагавшегося здесь клуба для любителей зимних видов спорта. Новичкам предлагают начать обучение на специальном тренажере. "Виртуальные лыжи или сноуборд помогают людям сделать первые шаги в катании со склонов. Здесь предусмотрена возможность для катания и взрослых и детей", - поясняется в материале.
В следующем году на территории Hillpark начнет работать сноупарк с трамплином и специальными фигурами для экстремального катания. Уже построена трасса длиной более 400 м.
Впечатлениями после открытия комплекса глава региона поделился на своей странице в Twitter. "Всех любителей спорта и активного отдыха с открытием нового горнолыжного комплекса в Большой Кузьминке! Бодрости и хорошего настроения!" - написал Олег Королев.